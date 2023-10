Coppa Italia Femminile - Il Napoli ribalta il Como, dilaga e si qualifica ai quarti: sei reti per le azzurre a Cercola

Gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile sorridono al Napoli. La formazione di Biagio Seno, nella gara secca dello Stadio Piccolo di Cercola, abbatte il Como, riscattando il ko al debutto in campionato, e prosegue il suo cammino: conquistato dunque il pass per i quarti della competizione.

Match in salita per le azzurre che vanno sotto nel punteggio dopo sette giri di lancette. Le lariane infatti trovano subito l’occasione per passare in vantaggio con il destro di Arcangeli. Passano undici minuti e arriva anche il raddoppio della squadra di Bruzzano con Martinovic dagli undici metri. Il team partenopeo però non ci sta e reagisce, alla mezz’ora Lazaro riapre la contesa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Banusic, la numero 29 si fa trovare pronta e di testa riduce le distanze nel parziale. La rimonta si completa a pochi secondi dall’intervallo. Al 45’ Chmielinski, in maniera caparbia, vince un contrasto con Gilardi e deposita nel sacco per il pareggio: le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 2-2.

Show anche nella ripresa, con il Napoli di mister Seno che ci crede e ribalta il risultato. Al 60’ Banusic trasforma un calcio di rigore guadagnato da Giacobbo, protagonista di un’azione personale interrotta da un tocco di mano di Cox in area. La svedese si incarica della battuta dal dischetto e sigla la terza marcatura di giornata per le azzurre. Il Como risponde e ristabilisce la parità al 69’ con Sevenius, che non sbaglia il secondo penalty assegnato alle ospiti per irregolarità di Di Marino su un tiro di Picchi. Tre minuti più tardi del Estal è letale in area, l’incornata su una traiettoria da corner vale il poker azzurro. Nelle fasi finali dell’incontro, ancora Banusic trova il bersaglio e fa manita. Ottima ripartenza sull’asse Giacobbo-del Estal, l’attaccante spagnola si invola verso la porta e va a duello con Gilardi, il rimpallo favorisce la classe ’95 che sigla la sua doppietta personale. Al 91’ Corelli, con una conclusione ad incrociare, supera l’estremo difensore avversario e chiude definitivamente i giochi: 6-3 al triplice fischio, il Napoli si qualifica al turno successivo dove incontrerà la vincente tra Cesena e Roma.