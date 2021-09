Coppa Italia Eccellenza, Virtus Campania-Pomigliano 5-1: manita biancorossa, pesante ko per i granata

Chiusi i giochi nel Girone B di Coppa Italia di Eccellenza. La Virtus Campania, mai doma e sempre alla ricerca della posta in palio, supera l'ostacolo e si guadagna il pass per il turno successivo. La seconda giornata del torneo ha messo il Pomigliano sul cammino dei biancorossi. E i granata, nonostante un buon primo tempo e l'iniziale vantaggio, non riescono a contrastare la furia della squadra locale.

Esordio stagionale da dimenticare per gli ospiti che incappano in un pesante ko esterno. Eppure, al 10' Nebula porta avanti nel punteggio il Pomigliano e la gara sembra proiettarsi nel giusto verso. Gli uomini di Di Nola, consci della qualità degli avversari, tengono testa. I padroni di casa, però, non ci stanno e alla lunga vengono fuori e cambiano radicalmente la partita. Malgrado una prima frazione ben disputata, il team granata si arrende alla furia biancorossa.

La Virtus Campania, infatti, pareggia i conti con Granato. Tocca, successivamente, a Battaglia completare la rimonta e porre la brigata di Liquidato in una situazione favorevole. Sale alla ribalta bomber Chirullo, autore di una doppietta già in quel dell'Arcoleo al debutto ufficiale. Il bottino di qualche giorno fa non basta, anche oggi arriva la doppia firma del giocatore. Le due reti, d'altro canto, sono intervallate dal sigillo di Fragiello.

Si conclude, dunque, con una manita che non ammette repliche. La Virtus dimostra carattere e un livello tecnico importante, per il Pomigliano è solo un passo falso che non deve far squillare nessun campanello d'allarme. Nel contempo, il discorso nel Girone B termina in anticipo: i biancorossi passano alle fasi ad eliminazione diretta.