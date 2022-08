Coppa Italia Eccellenza - Il Savoia espugna il Solaro: Scarpa stende lo Sporting Club Ercolanese

Si inaugura la stagione calcistica per Sporting Club Ercolanese e Savoia. Allo Stadio Raffaele Solaro si gioca il confronto tra i granata allenati da Carlo Ignudi e i biancoscudati trainati da Antonio Barbera. La sfida è valida per la prima giornata del Girone D di Coppa Italia di Eccellenza.

La prima occasione per la gara è di capitan Tufano che ci prova dalla distanza, la palla finisce di poco a lato. Al 23' occasione per Longo che si allunga la sfera e Landi respinge. Alla mezz'ora, l'estremo difensore ospite si oppone alla punizione calciata da Raiola dal limite dell'area. Al 35' opportunità per gli oplontini con Aquino: la traiettoria disegnata è larga. Al 41' Longo si divora clamorosamente il gol da zero metri. Nel finale di frazione, una geometria di Scarpa da calcio piazzato vale il vantaggio. La ripresa si apre con i padroni di casa avanti: Longo spedisce alto. Risponde il Savoia con una punizione imprecisa. Al 69' strepitoso intervento di Landi su un tiro ad effetto di Mosca. Il duello si rinnova al 78' e premia ancora il portiere dei Bianchi. Nel corso delle battute conclusive, il Savoia non raddoppia ma si assicura comunque il successo: 0-1 sul campo dell'Ercolanese al triplice fischio.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Solombrino, Esperimento, Carbonaro, Caccia, Amoriello, Pezzella, Tufano, Borrelli P., Minicone, Longo, Raiola. A disposizione: Uliano, Mazzocchi, Fusco, Scarpato, Piglia, Sorrentino, Di Finizio, Basso, Mosca. Allenatore: Ignudi

Savoia: Landi, Gargalini, Guarro, De Cristoforo, Conti, Boussaada, Cuomo, Strazzullo, Aquino, Scarpa, Barbato. A disposizione: Izzo, Ruggiero, Annunziata, Russo, Sicuro, D'Amaro, Saveriano, La Ferrara, Santoro. Allenatore: Barbera

Arbitro: Michele Onorato di Nola

Marcatori: 45' Scarpa (S)