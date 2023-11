La Coppa Italia di Eccellenza ha le sue semifinaliste: ecco le squadre qualificate

Vanno in archivio le partite di ritorno valide per i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. La Puteolana di Ivan De Michele ribalta l'Albanova allo Stadio Conte e, con una perfetta prestazione, accede alle semifinali. I Diavoli Rossi, che partono dallo svantaggio dell'andata, riescono subito a mettere in discesa la partita con le reti, in appena quattro minuti, di Prisco (dal dischetto) e di Palumbo. I biancazzurri incassano il doppio colpo e non riescono a reagire. Nella ripresa i flegrei dilagano ancora conil bomber in maglia numero 9, con Guglielmo e con Sanguineti: è 5-0 al triplice fischio. Totale amministrazione invece per il Real Forio che, accantonato il 4-0 dell'andata, supera la Scafatese altresì al ritorno. Di Costanzo sblocca il match in avvio, Pietroluongo pareggia momentaneamente al tramonto della frazione iniziale. Il guizzo decisivo è del nuovo acquisto Carnicelli nelle battute iniziali del secondo tempo.

Risultati e marcatori

Scafatese-Real Forio 1-2 (0-4), 6' Di Costanzo (RF), Pietroluongo (S), 48' Carnicelli (RF)

Puteolana-Albanova 5-0 (0-1), 22' rig. e 49' Prisco (P), 26' Palumbo (P), 66' Guglielmo (P), 79' Sanguineti (P)

Acerrana-Pompei (0-1) ore 18.00

Sarnese-Calpazio (1-0) ore 18.00