Coppa Italia Eccellenza, seconda giornata della competizione: il programma

Tante gare in agenda per la seconda giornata della Coppa Italia Eccellenza. Diverse società faranno il loro ingresso nella competizione domani

Seconda giornata della Coppa Italia Eccellenza in programma. Il torneo dilettantistico, nell'ambito campano, entra nel vivo: l'8 settembre, dunque domani, andranno in scena quattordici gare. Ben cinque si disputeranno sul territorio partenopeo, due team saranno invece attesi da trasferte su suolo salernitano. Novanta minuti che potranno rivelarsi già decisivi per il destino dei gironi e sulle qualificate alla fase successiva.

La Virtus Campania, archiviato il successo nel segno di Chirullo in esterna sulla Real Acerrana, punta a consolidare il primato nel gruppo. Allo Stadio Borsellino di Volla arriverà il Pomigliano, all'esordio stagionale nella competizione e alla ricerca di punti per tenere aperto il discorso relativo al passaggio del turno. Per il Pianura Napoli Nord, dopo l'hurrà con Majella e Colonnese contro il Neapolis, ci sarà il test Puteolana allo Stadio Simpatia.

Non si giocherà la sfida tra FC Giugliano ed Ercolanese. I padroni di casa non hanno disputato la partita della prima giornata contro il Napoli United per l'incognita legata alla proprietà e, quindi, anche il match di domani non si svolgerà regolarmente. Il Giudice Sportivo ha determinato l'esclusione dalla Coppa Italia di categoria. Derby isolano tra il Barano, reduce dal ko con l'Ischia, e il Real Forio al Don Luigi di Iorio. Spazio altresì al confronto tra Ottaviano e Saviano nel Girone F.

Impegni in trasferta per il Vico Equense in quel di Scafati e per il Sant'Agnello sul campo del Costa d'Amalfi.

Il programma

Virtus Campania – Pomigliano: Stadio Borsellino, Volla 08/09/21 15:30



Pianura Napoli Nord – Puteolana 1902: Stadio Simpatia, Pianura 08/09/21 17.00



F.C. Giugliano 1928 – Ercolanese: non si giocherà a causa dell'esclusione dei padroni di casa



Barano Calcio – Real Forio 2014: Don Luigi Di Iorio, Barano d’Ischia 08/09/21 15:30



AC Ottaviano – Saviano 1960: Ottaviano 08/09/21 15:30

Scafatese Calcio - Vico Equense: 1958: Scafati 08/09/21 15.30

Costa d'Amalfi – FC S. Agnello: S. Martino, Maiori 08/09/21 15:30