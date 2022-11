Coppa Italia di Eccellenza - Il Savoia riprende il Sant'Antonio Abate: è 1-1 al Comunale di Casola

Andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, allo Stadio Comunale di Casola si gioca il match tra il Savoia e il Sant'Antonio Abate. La cronaca si apre con un traversone di Comegna, Delle Donne stacca ma non trova lo specchio. Ci prova all'11' anche Vatiero per gli ospiti con un diagonale. Continua l'assedio giallorosso: Vatiero di tacco serve Delle Donne che calcia ma Landi risponde presente e respinge. Al 15' il primo episodio: Sorriso serve Orlando che porta i suoi in vantaggio, ma l'assistente alza la bandierina e nega la gioia. Nel finale di frazione, ci prova Orlando con una parabola a giro che non scende e termina fuori. Poi tocca a Delle Donne sfiorare il vantaggio, così come Sorriso che colpisce il palo interno. Nella ripresa, ancora il Sant'Antonio Abate impegna Landi. Al 52' Sorriso calcia, Delle Donne tocca e si sblocca la contesa. Al 65' Scarpa viene atterrato in area e per il direttore di gara è calcio di rigore: dagli undici metri si presenta proprio il capitano che realizza. Al 78' Delle Donne va vicino al raddoppio, all'82' è Landi a salvare il risultato. Sul ribaltamento di fronte è Annunziata a chiamare in causa Alcolino. Nel recupero Orlando si fa neutralizzare dall'estremo difensore locale. Al Comunale di Casola è 1-1, la qualificazione si deciderà al ritorno.

Il tabellino

Savoia: Landi, Annunziata, Russo (70’ Sicuro), La Montagna, Onda A., De Cristofaro, Ruggiero (57’Ferraro), D’Amaro, Aquino, Onda G., Cuomo (57’ Scarpa - 87’ Santoro). A disposizione: Chirita, Napolitano, Sicuro, Santoro, Ferraro, Izzo, Scarpa, Guarro. Allenatore: Barbera

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Salese (87’ Orlando C.), Girardi, Esposito, Longobardi, Comegna, Cascone (62’ Sorriso V.), Vatiero, Rizzo (8’ Sorriso A. - 80’ Acampora), Delle Donne, Orlando. A disposizione: Cimmino, Orlando, Acampora, Palumbo, Porzio, Malafronte, Gargiulo. Allenatore: Di Nola

Arbitro: Valerio Esposito di Ercolano

Marcatori: 52’ Delle Donne, 65’ Scarpa (rig).

Ammoniti: Sorriso A., Onda A., Salese, Orlando C.