Coppa Italia Eccellenza - Il Sant'Agnello esulta all'esordio: Di Maio e Castellano piegano il Costa d'Amalfi

Inaugurata la nuova stagione per il Sant'Agnello. La squadra napoletana, al debutto nell'annata, sfida il Costa d'Amalfi allo Stadio Comunale Viale dei Pini. In palio ci sono i primi punti validi per il Girone G di Coppa Italia d'Eccellenza. In una fascia tutta costiera, con il Vico Equense a completare la fase a raggruppamenti, i partenopei affrontano i salernitani tra le mura amiche.

Il caldo e la condizione fisica non ottimale condizionano il rendimento nei novanta minuti. La partita si gioca, infatti, su ritmi bassi e le squadre non riescono ad esprimere un gioco fluido. La gara, d'altra parte, regala occasioni e gol. Già all'11' i padroni di casa passano in vantaggio con Di Maio che approfitta di una respinta corta della difesa e insacca alle spalle dell'estremo difensore.

Nel finale di prima frazione, precisamente attorno al 40', ancora un'incomprensione del reparto arretrato degli ospiti spalanca le porte al raddoppio dei locali. Castellano sfrutta una palla vagante in area di rigore e trafigge Manzi per quello che risulterà il punteggio definitivo della disputa. Nel secondo tempo, gli avversari cercano di rientrare in partita, ma succede relativamente poco.

Da segnalare, all'87', un rigore fallito da Ferrara. La conclusione centrale del centravanti biancazzurro non cambia l'andamento dell'incontro. La prima giornata del Girone G di Coppa Italia termina 2-0 per il Sant'Agnello: battuto il Costa d'Amalfi. Il prossimo appuntamento sarà tra i salernitani e il Vico Equense.

Il tabellino

Sant'Agnello: Orazzo, Palomba, Castellano (59' Spano - 90'+6' Scuotto), Gargiulo A, Gargiulo M, Cilento (75' Manzi), Ferraro, Coppola G, Di Maio (59' Mentana), Caputo (90' Somma), Coppola J. A disposizione: Landolfi, De Angelis, Vecchioni, Giordano. Allenatore: Donnarumma

Costa d'Amalfi: Manzi, Bocchetti (22' Serretiello), Giliberti, Orta, Matrone, Imperiale, Proto (84' Fortunato), Galano (50' Magno), Criscuolo (80' Esposito), Vaccaro (57' Milano), Ferrara. A disposizione: De Simone, Würth. Allenatore: Proto

Arbitro: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco

Marcatori: 11' Di Maio (SA), 40' Castellano (SA)

Ammoniti: Criscuolo, Magno (CA)