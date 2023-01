Coppa Italia Eccellenza - Il San Marzano vola in finale: Pomigliano battuto anche al ritorno

Il San Marzano regola il Pomigliano anche nella sfida di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza e guadagna l’accesso alla finale. Dopo il tris rifilato all’andata, i blaugrana bissano con una vittoria all’inglese sui granata. Partita che si apre subito nel segno dei ragazzi di Fabiano allo Stadio Squitieri, è Marzano a sfoderare la prima conclusione verso lo specchio: Torino si oppone. Tocca poi a Casillo impegnare l’estremo difensore, ma soltanto al 26’ si sblocca la sfida con Elefante che raccoglie la respinta di Torino dopo una conclusione di Esposito e deposita nel sacco. Al 35’ Esposito chiama nuovamente in causa Torino, al termine del primo tempo non si registrano occasioni importanti per gli ospiti. Ad avvio ripresa, dopo circa undici giri di lancette, Marzano calcia dal limite e sigla il raddoppio. Nella parte centrale del secondo tempo, il Pomigliano prova a rientrare in partita con Sepe: il tiro ad incrociare termina fuori. Il San Marzano gestisce e non rischia, al triplice fischio gli uomini di Fabiano conquistano la seconda finale consecutiva in Coppa Italia di categoria.

Il tabellino

San Marzano: Palladino (46’ Ragone), Fernando (59’ Aiello), Riccio, Chiariello (46’ Velotti), Dentice, Tranchino, Casillo (68’ Balzano), Marzano, Esposito (56’ Prisco), Marotta, Elefante. A disposizione: Nuvoli, Montoro, Camara, Castagna. Allenatore: Fabiano

Pomigliano: Torino (59’ Sicignano), D’Aniello, Barbato, Memoli, Rosolino, Cinquegrana (59’ Sepe), De Marco (82’ Danzico), Conte, Aprea (59’ Erbaggio), Rosi (79’ Cammarota), Gambardella. Allenatore: Rea

Arbitro: Valerio Esposito di Ercolano

Marcatori: 26’ Elefante (SM), 56’ Marzano (SM)

Ammoniti: Velotti (SM), Cinquegrana, D’Aniello (P)