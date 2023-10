Coppa Italia Eccellenza - Risultati e marcatori delle partite di ritorno degli ottavi di finale. Ecco le squadre qualificate

Si conclude il turno di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia per le squadre di Eccellenza. L’Acerrana, forte del doppio vantaggio dell’andata, si assicura la qualificazione con un pareggio senza reti in casa della Mariglianese. Tante occasioni per la squadra granata che prova a sbloccare il risultato in più di una circostanza, ma la retroguardia biancazzurra regge. Tuttavia, lo 0-0 non aiuta il gruppo di Polverino, eliminato dalla competizione. Prosegue invece il cammino degli uomini di Sannazzarro. Come accaduto in terra irpina, anche al Calise non c’è storia tra Real Forio e Virtus Avellino. Nei primi 38’ i biancoverdi segnano sette volte con il poker di Musso, la doppietta di Guatieri e il sigillo di Castagna. Nel finale di secondo tempo, Di Costanzo e Filosa fanno 9-0. Anche la Puteolana passa il turno: i Diavoli Rossi replicano il successo dell’andata e superano di misura il Montecalcio con una rete di Palumbo. Sconfitta indolore per il Pompei contro l’Apice, Nola ko ai rigori contro l’Albanova.

Risultati e marcatori

Apice-Pompei 1-0 (1-3) - Nardone (A)

Real Forio-Virtus Avellino 9-0 (6-0) - Musso (RF), Guatieri (RF), Musso (RF), Guatieri (RF), Musso (RF), Musso (RF), Castagna (RF), Di Costanzo (RF), Filosa (RF)

Albanova-Nola 1-1, 5-4 d.c.r. (0-0) - Esposito (N), Infimo (A)

Montecalcio-Puteolana 0-1 (0-3) - Palumbo (P)

Mariglianese-Acerrana 0-0 (0-2)

Calpazio-Sapri 3-1 (2-3) - Cocchia (S), D’Ambrosio (C), Margiotta (C), Margiotta (C)

Giffoni Sei Casali-Sarnese 2-2 (0-2) - Boffa (GSC), Signorelli (GSC), Yeboah (S), Pellecchia (S)

Salernum Baronissi-Scafatese 0-1 (1-1) - Arciello (Sca)