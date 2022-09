Coppa Italia di Eccellenza - I risultati dell'ultima giornata della fase a gironi. Tafferugli tra tifoserie in Sant'Antonio Abate-S.C. Ercolanese: gara sospesa al 45'

Agenda fitta nell'infrasettimanale, le squadre napoletane di Eccellenza sono scese ancora una volta in campo. Col turno di campionato in archivio, questo pomeriggio si sono disputate le ultime partite della fase a gironi di Coppa Italia. Molti i verdetti in bilico, con la giornata finale che decreta le qualificate agli ottavi di finale.

Roboante successo per l'Albanova contro la Montecalcio: casertani vittoriosi col risultato di 7-2 nel Girone A che ha visto la Maddalonese esultare nei precedenti appuntamenti. Buon successo in ottica campionato per la brigata di Amorosetti che si impone con la doppietta di Importa, la tripletta di Cestrone, le reti di Tommasini e Grezio. Nel finale, i flegrei provano ad accorciare con Migliaccio e Pisano, ma il punteggio è schiacciante. Strappa il pass l'Ischia nel Girone B: dopo il poker rifilato al Real Forio al debutto nel Girone B, gli isolani passano anche allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. I gialloblù di Buonocore costruiscono tante occasioni da gol nel primo tempo contro l’Atletico Calcio, però è nella ripresa che arrivano i due gol che definiscono lo 0-2 finale. Prima Matute trova un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in fase conclusiva è Simonetti a firmare il raddoppio.

Uno straordinario Baumwollspinner trascina il Napoli United fuori dalla crisi di risultati e regala la vittoria ai suoi. Tre punti che servono a poco, in quanto il destino del Girone C è deciso: Acerrana già qualificata. Tuttavia, i Leoni battono 2-1 il Villa Literno allo Stadio Vallefuoco di Mugnano e mettono un freno al momento delicato. Incredibile quanto accaduto al Vigilante Varone tra Sant'Antonio Abate e Sporting Club Ercolanese, valevole per l'ultima giornata del Girone D. Col Savoia avanti in graduatoria, giallorossi e granata si affrontano per chiudere il raggruppamento. La sfida è però sospesa definitivamente al 45' per tafferugli tra le tifoserie. Il primo tempo si chiude con i vesuviani in vantaggio: la doppietta di Raiola e la rete di Mosca mandano al tappeto i padroni di casa, abili a pareggiare al quarto d'ora con Sorriso.

Nel Girone E c'è la vittoria di misura del Pomigliano sul Saviano: decide la marcatura di Abayian a nove giri di lancette dal termine. I ragazzi di Baratto agganciano il Casoria che resta avanti in classifica per quanto concerne la differenza reti. Autentico disastro per il Massa Lubrense, annichilito in casa dal Pompei: al Cerulli, nella sfida valida per il Girone F, termina 0-8 per gli ospiti. Rossoblù in gol col poker di Galesio, la doppietta di Tedesco e le finalizzazioni di Arrulo e Spinola. Pirotecnico 2-2 nel derby costiero tra Vico Equense e Sant'Agnello nel Girone G: Sannino e Terracciano in gol per i locali, Manzi e Caputo per gli ospiti (quest'ultimi qualificati). Nel Girone L dove è situata l'Ercolanese, è il San Marzano - col punteggio pieno - a guadagnare l'accesso agli ottavi di finale.