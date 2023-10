Maradona Jr deluso dopo la partita di Coppa: "Abbiamo fatto malissimo, prestazione inaccettabile"

Sconfitta di misura sul campo dell’Apice Calcio, ma qualificazione conquistata in virtù del risultato dell’andata. Il Pompei si assicura i quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la corazzata Acerrana. Tuttavia, il tecnico rossoblù Diego Armando Maradona Jr è apparso tutt’altro che soddisfatto dopo l’ultima prova della sua squadra: “È stato un Pompei brutto, assolutamente. Non possiamo offrire delle prestazioni del genere, non sono accettabili. Il colpevole sono io com’è giusto che sia. Ho veramente poche parole per la partita di oggi, abbiamo fatto malissimo. L’unica cosa positiva è il passaggio del turno grazie alla partita d’andata, per il resto non salvo niente. Trasferta di Capri? Sarà una partita difficile, dove incontriamo un avversario che non ha giocato in Coppa, sarà più riposato di noi. Andare a giocare sull’isola è sempre difficile, è una squadra che rispetto molto, ma dobbiamo dare un segnale dopo questa brutta prestazione”.