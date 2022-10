Coppa Italia Eccellenza - Ancora tre gol del Pomigliano al Sant'Agnello: i granata si qualificano ai quarti

Stesso punteggio in favore della squadra vincitrice all'andata. Allo Stadio Vallefuoco di Mugnano esulta ancora il Pomigliano che schianta col 3-1 il Sant'Agnello. Replicato il risultato del Comunale, i granata vincono e si assicurano un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. Il parziale si sblocca già al 21' quando Rescigno serve Liberti che lascia partire una conclusione: sfera nel sacco e vantaggio dei padroni di casa. Al 37' si concretizza anche il raddoppio per la squadra locale con il timbro di Abayian: colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. Il primo tempo non regala ulteriori sussulti, le due formazioni vanno a riposo sul punteggio di 2-0. Soltanto nel finale di partita ci sono da segnalare due modifiche nel computo delle marcature. All'85' Rescigno cala il tris con un controllo e una botta vincente. In pieno recupero, Di Maio accorcia e rende meno pesante il passivo per gli ospiti. Il Pomigliano batte nuovamente il Sant'Agnello e si qualifica al turno successivo della competizione.

Il tabellino

Pomigliano: Torino, Rosolino, Barbato, Sepe, Campanile, Fiorillo, Rescigno, Liberti, Abayian, Chironi, Moccia. A disposizione: Buonanno, Erbaggio, Gentile, Cantone, Santorelli, Sessa, Veneruso, Barbarisi, Russo. Allenatore: Rea



Sant'Agnello: Troiano, Vecchione, De Gennaro, Gargiulo, Blanchi, Cesarano, Falanga, Vitiello, Di Maio, Manzi, Mentana. A disposizione: Landolfi, Palomba, Trotta, Giordano, Coppola, Castellano, Caputo, Tarallo, Donnarumma. Allenatore: Antonio Guarracino

Arbitro: Diego Coraggio (Napoli)

Marcatori: 21' Liberti (P), 37' Abayian (P), 85' Rescigno (P), 93' Di Maio (S)