Coppa Italia di Eccellenza - Il Pomigliano batte la Polisportiva Lioni nella sfida d'andata: decide Russo

Una vittoria di misura nella sfida d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, ma il passaggio del turno è ancora in bilico e si deciderà nella partita di ritorno in trasferta. Il Pomigliano di Felice Rea esulta nel primo atto del turno eliminatorio contro la Polisportiva Lioni. Dopo il buon successo in campionato contro il Casoria, i granata si confermano anche tre giorni più tardi nell'impegno infrasettimanale e valido per l'altra competizione. Ci pensa Russo a regalare il momentaneo vantaggio, rispetto al match in terra irpina, al 20': Moccia si libera di un avversario sulla corsia destra e scodella verso il secondo palo, il numero sette svetta e trova il legno interno. L'arbitro fischia e assegna il gol, nella circostanza è abile anche Barbarisi a farsi trovare pronto al tap-in. Il match dello Stadio Vallefuoco si chiude sul punteggio di 1-0.

Il tabellino

Pomigliano: Buonanno, Erbaggio, Barbato, Sepe, Granata, Campanile, Russo, Liberti, Barbarisi, Chironi, Moccia. A disposizione: Casolare, Rosolino, Gentile, Fiorillo, Di Napoli, Miccichè, Sessa, Rescigno, Abayian. Allenatore: Rea

Polisportiva Lioni: D’Aquino, Acka, Amarante, Visciano, Campagnuolo, Luongo, Rizzo, Marasco, Cacciottolo, Zinno, Ascione. A disposizione: Cuomo, De Masi, Autiero, Ciociola, Asante, Fontana, Greco, Granata, Petrozzino. Allenatore: Marasco

Arbitro: Emanuele Rotondo di Frattamaggiore

Marcatori: 20’ Russo (P)