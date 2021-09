Coppa Italia Eccellenza, Pianura Napoli Nord-Puteolana 0-5: Diavoli Rossi incontenibili al Simpatia

Hurrà largo per la formazione flegrea, schiantata la squadra locale. Il prossimo match del Girone C sarà fondamentale per stabilire la capolista del gruppo

Un confronto a senso unico, un punteggio tondo e un gruppo che ha sfoderato caratteristiche invidiabili alla categoria. La Coppa Italia d'Eccellenza per la Puteolana s'inaugura con una vittoria larga, esce sconfitto il Pianura Napoli Nord dalla gara dello Stadio Simpatia. Partita senza storia, con una squadra protagonista e il destino del Girone C che resta in bilico. L'ultimo incontro tra i flegrei e la Neapolis decreterà la capolista.

Due reti nel primo, tre nella ripresa. Un totale di cinque gol messi a segno e zero subiti alla prima della nuova stagione sportiva. I Diavoli Rossi vanno in vantaggio con il sigillo d'apertura di Gioielli e trovano subito il raddoppio con il solito Guarracino. Un uno-due che stordisce e manda al tappeto l'undici di casa che prova a reagire senza successo. È nella ripresa che i granata si confermano d'indiscusso valore per il secondo scenario dilettantistico.

Il rientro in campo dalla pausa è positivo, l'impatto con il secondo tempo è devastante. Gli ospiti continuano a macinare gioco e creare occasioni, il tris è di Grezio. Poi, ancora Guarracino si accerta un elemento di livello e un rapace d'area di rigore. Nel finale gioisce altresì De Simone per la manita al Simpatia che corona la grandiosa prestazione del team flegreo sul rettangolo da gioco del Simpatia.

Due squadre a tre punti, una a secco di lunghezze. Il Pianura Napoli Nord è stato agganciato dalla Puteolana in vetta e ha terminato il percorso nel Girone C. Per i Diavoli Rossi c'è la sfida con la Neapolis alla terza giornata, impegno importante per archiviare la questione qualificazione.