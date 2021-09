Coppa Italia Eccellenza, Ottaviano-Saviano 0-4: neroverdi corsari in esterna con un poker

Sarà un confronto a due quello del Girone F della Coppa Italia di Eccellenza. E l'Ottaviano può già salutare in anticipo la competizione dopo la sconfitta rimediata contro il Saviano. Un risultato schiacciante quello dei neroverdi che si affermano sul rettangolo verde della compagine avversaria con un netto e secco poker. Il discorso riguardante la qualificazione al turno successivo resta ancora ampiamente aperto, tuttavia il prossimo appuntamento metterà davanti proprio i Lupi - impegnati tra le mura amiche - e la Palmese.

La sfida di Ottaviano si apre con le fasi di studio tra le due formazioni, i primi minuti in campo sono di grande equilibrio e tattica. L'avvio della frazione iniziale non regala troppi spunti, ma al 24' c'è l'episodio che sbilancia il match e fa pendere l'inerzia verso gli ospiti. L'affondo del Saviano viene premiato con il gol, la manovra si concretizza con il timbro di Ildebrante. Il vantaggio degli uomini di Minichini complica i piani della compagine casalinga che non trova nessun varco per riassestare la gara.

È nella ripresa che i neroverdi dilagano e strappano l'intero bottino sul manto erboso avverso. Impatto importante con il secondo tempo, al 57' arriva il raddoppio di La Marca. Al 75' c'è gioia anche per Schibano che cala il tris e mette definitivamente il punteggio in ghiaccio. Quattro giri di cronometro più tardi, Orefice - con un calcio piazzato dal limite dell'area - insacca dove il portiere può solo guardare la parabola e chiude i conti con lo 0-4.

Il Saviano incassa i tre punti sul terreno dell'Ottaviano e si proietta al primo posto nel Girone F di Coppa Italia di categoria. Coabitazione con la Palmese al vertice, la terza giornata sarà decisiva per decretare la vincitrice del raggruppamento.