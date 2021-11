Coppa Italia Eccellenza - Spinola spinge il San Marzano, Schinnea tiene vive le speranze del Napoli United

Partita d'andata dei quarti di finale di Eccellenza, il programma propone il confronto tra Napoli United e San Marzano. Due squadre reduci da un avvio di stagione di grande livello e con ambizioni importanti. La formazione allenata da Diego Armando Maradona jr., archiviato il buon pareggio con la capolista Puteolana, cerca una nuova vittoria contro la compagine salernitana, al secondo posto nella classifica del Girone C e proveniente dai sei gol rifilati al Sant'Agnello. Gli allenatori, per l'impegno infrasettimanale, decidono di dare spazio anche alle riserve. Grande intensità sul rettangolo verde dello Stadio Vallefuoco di Mugnano, le squadre - nonostante l'agenda fitta di gare - danno vita a una sfida energica e dai ritmi elevati.

Il primo acuto, dopo sette giri di orologio, è ad opera di Spinola da distanza ravvicinata: provvidenziale Giordano a chiudere lo specchio con una grande parata. I Leoni si affacciano in avanti con un tiro-cross di Pelliccia da calcio piazzato, nessun problema per Palladino in presa alta. Al 17' ospiti in attacco con una giocata personale di Spinola, il destro si infrange sulla traversa e fa tremare la retroguardia locale. Al 22' capitan Lettieri sradica la sfera a due avversari sulla trequarti e serve ancora Spinola, vera insidia per la difesa partenopea: il numero undici controlla e batte Giordano con un destro dal limite. Al 28' l'estremo difensore di casa è costretto a respingere in angolo un traversone di Camara. Dagli sviluppi dell'angolo è Velotti a colpire di testa senza trovare lo specchio. Al 32' è l'esterno di Amaya a creare apprensione, Palladino lascia sfilare il pallone sul fondo. Al 40' Sheriff semina il panico con una serie di dribbling e scarica un sinistro verso la porta: traiettoria centrale che non ottiene effetti utili. Il primo tempo va in archivio sul punteggio di 0-1.

Avvio di ripresa che rispetta il canovaccio della frazione iniziale. Il Napoli United prova a fare la partita nonostante lo svantaggio, il San Marzano attende e cerca di colpire nel momento migliore. Trascorrono pochi minuti dal fischio inaugurale del secondo tempo e i salernitani raddoppiano nel punteggio con il lampo dell'onnipresente Spinola. L'esterno offensivo suggerisce il traversone a Camara, Scheler buca l'intervento: il fantasista di Egidio Pirozzi aggancia, rientra sul destro e fa partire un tiro a giro che si infila sul palo lontano. Gli uomini in maglia biancorossa tengono alto il baricentro, al 56' su una ripartenza ben organizzata Navarrete non riesce ad inquadrare la conclusione verso il bersaglio. Attorno all'ora di gioco, Camara - pescato da Meloni - calcia da posizione defilata ma il pallone termina sul fondo. Soltanto a dieci dal termine, dopo qualche tentativo fallito da una parte e dall'altra, il Napoli United accorcia con Schinnea che riceve da Cittadini e trafigge Palladino con un diagonale preciso. Il punteggio non cambia ulteriormente, al triplice fischio è hurrà per il San Marzano che si afferma al Vallefuoco: il Napoli United dovrà imporsi nel match di ritorno.