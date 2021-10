Coppa Italia Eccellenza - Il Napoli United supera l'ostacolo Agropoli ai rigori: la squadra di Maradona jr. è ai quarti

Un obbligo, un compito: sovvertire la sconfitta dell'andata. Il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. attende l'Agropoli di Giuseppe Cianfrone per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Un 2-1 salernitano al termine del primo atto e l'obiettivo di una rimonta per i Leoni. Tuttavia, la partita si dimostra più ostica del previsto e soltanto i calci di rigore sono decisivi per il passaggio del turno. Qualificazione centrata per i padroni di casa che affronteranno il San Marzano ai quarti del torneo.

È un inizio aggressivo per la formazione locale che si mette a caccia del vantaggio. Il risultato si sblocca al 7' con Navarrete che punisce Cetrangolo e spiana la strada al suo gruppo. È un Napoli United concreto quello che si prende la scena allo Stadio Vallefuoco di Mugnano. Tuttavia, l'ingenuità di Ciranna costa il cartellino rosso e l'uscita anticipata dal campo. L'espulsione costringe il gruppo partenopeo a chiudersi e ripartire. Al 39' Roghi riesce ad agguantare il pareggio e riportare speranza nell'undici di Cianfrone. Nel corso della ripresa, nonostante difficoltà oggettive e una situazione tutt'altro che favorevole, il gruppo di Maradona jr. segna ancora: esecuzione perfetta di Akrapovic dagli undici metri al 74' e partita indirizzata verso il successo casalingo.

Il punteggio non cambia fino al termine dei novanta minuti, al triplice fischio è 2-1. Si va ai calci di rigore per decretare la qualificata: gli errori di De Cristofaro (con la parata di Giordano) e l'errore di Roghi consegnano il passaggio del turno al Napoli United.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Pisacane, Santoro, Oliva (57' Calabró), Perretti (46' Sanson), Ciranna, Arrulo, Medaglia, Pelliccia (69' Calvanico), Navarrete, Schinnea. Allenatore: Maradona jr.

Agropoli: Cetrangolo, Matrone (40'st Yeboah), Grieco, Duco, Della Guardia, Agresta (62' De Cristofaro), Monzo (75' Margiotta), Masocco, Piersanti (69' Guzzo), Roghi, Bacio Terracino (35' Natiello). Allenatore: Cianfrone

Arbitro: Palmieri di Avellino

Assistenti: Costantino di Nola e Martinelli di Castellammare di Stabia

Marcatori: 7' Navarrete (NU), 39' Roghi (A), 79' Akrapovic (NU)

Ammoniti: Ciranna, Akrapovic, Credentino (non dal campo) (NU), Matrone, Roghi, Guzzo, Cianfrone (non dal campo) (A)

Espulsi: Ciranna (NU)

Rigori: Akrapovic (GOL) - De Cristofaro (PARATA) - Navarrete (GOL) - Roghi (FUORI) - Santoro (GOL) - Margiotta (GOL) - Arrulo (GOL)