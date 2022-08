Coppa Italia Eccellenza - Montecalcio ko al Vezzuto-Marasco: la Maddalonese vince in rimonta

Il campionato di Eccellenza è pronto a fare il suo debutto, la Montecalcio è tra le squadre che parteciperanno alla prossima competizione. Tuttavia, la nuova stagione della squadra flegrea parte dal percorso di Coppa Italia di categoria. Allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida, la compagine allenata da Giovanni Micallo attende la Maddalonese per il primo turno del Girone A del torneo.

La condizione non è ottimale, le due squadre danno comunque vita a un incontro piacevole. Ad esultare è la brigata di Pasquale Bovienzo che si afferma in rimonta sulla truppa locale. Eppure, la Montecalcio passa in vantaggio al 27' con Buono che riesce a ritagliarsi l'opportunità vincente. La rete non manda in tilt gli avversari che reagiscono e trovano il pareggio nel giro di pochi minuti: ci pensa Colonna con un bolide da fuori area a timbrare l'1-1.

All'intervallo si va negli spogliatoi sul punteggio di partià. In casa granata si registra una piccola delusione per non aver trovato siglato ulteriori marcature nonostante la mole di gioco creata e le occasioni divorate. Da annotare, altresì, ben due legni colpiti dai ragazzi di Bovienzo. L'equilibrio nel risultato persiste nel secondo tempo, il punteggio non subisce modifiche fino alle battute conclusive.

Allo scadere è Tourè a ribaltare la situazione: il calciatore sfrutta il grande assist di Tansella e firma l'1-2 definitivo. Si apre con una sconfitta la stagione della Montecalcio. La Maddalonese recupera e si assicura i primi tre punti nel Girone A della Coppa Italia di Eccellenza. Il prossimo appuntamento sarà tra i granata e l'Albanova il prossimo 31 agosto.