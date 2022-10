Coppa Italia Eccellenza - Il Pompei passa anche al Comunale di Arienzo: Maddalonese battuta, rossoblù ai quarti di finale

Ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, per il Pompei di Roberto Carannante c'è la trasferta sul campo della Maddalonese di Pasquale Bovienzo. Si parte dal doppio vantaggio dei napoletani confezionato nella gara d'andata allo Stadio Bellucci.

Partenza importante per gli ospiti che si affacciano in avanti con una conclusione di Spinola e con una giocata leggermente larga di Gargiulo. Al quarto d'ora si sblocca il risultato in favore dei ragazzi di Carannante: stop e tiro al volo di Malafronte che trafigge Cioce per lo 0-1. Uno-due micidiale dei rossoblù che raddoppiano al 18' con Caiazzo. Al 24' punizione di Tedesco dai venticinque metri, la difesa si oppone. Alla mezz'ora, Bracale ci prova dalla sinistra ma la traiettoria è alta. Il Pompei preme con Tedesco e Spinola, i padroni di casa si spostano in zona offensiva soltanto al 38' con una punizione di Guglielmo. Al 41' la Maddalonese accorcia con un tentativo vincente dal limite di Balzano. Prima dell'intervallo, Spinola s'incunea in area e buca Cioce. Al ritorno in campo, i granata trovano la seconda rete con Tansella, abile a battere Barbato. Sul ribaltamento di fronte, Tedesco prima e Malafronte poi sfiorano il poker. Al 67' Galesio manda fuori di testa, stesso esito per l'attaccante al 71' su assistenza di Improta. Non mancano le occasioni anche nel finale, con Improta da una parte e Solpietro dall'altra: al triplice fischio è 3-2 per il Pompei che si assicura un posto nei quarti di finale.

Il tabellino

Maddalonese: Cioce, Percope (60' De Siena), Bracale, Solpietro, Viscovo, De Fenza, Tansella (76' Arciero), Balzano, Pirone (68' De Marco), Colonna, Guglielmo. A disposizione: Cerreto, Della Ventura, Della Monica, Sodano, De Mauro. Allenatore: Bovienzo

Pompei: Barbato, Di Pietro, Rinaldi, Albanese, Caiazzo, Gargiulo (46' Arrulo), Tedesco (68' Improta), Savino (46' Leone), Malafronte (74' Marin), Spinola (58' Galesio), De Angelis. A disposizione: Spagnulo, Carotenuto, Lamontagna, Di Paola. Allenatore: Carannante

Arbitro: Michele Onorato di Nola

Marcatori: 15' Malafronte (P), 18' Caiazzo (P), 41' Balzano (M), 45' Spinola (P), 54' Tansella (M)