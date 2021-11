Coppa Italia Eccellenza - L'Ischia si impone in esterna sulla Maddalonese: decidono Trofa e D'Antonio

Al Campo Sportivo Cappuccini di Maddaloni si disputa la sfida d'andata tra la Maddalonese e l'Ischia. Entrambe, inserite nel Girone B di Eccellenza e avversarie anche in Coppa di categoria, vivono una situazione diametralmente opposta in classifica. I granata sono in piena lotta nella griglia playout mentre gli isolani, archiviato il buon successo nel derby contro il Real Forio, guardano in alto e mantengono la scia delle candidate al salto.

Il match si gioca su un terreno non in perfette condizioni, tuttavia i gialloblù riescono a far valere la maggiore qualità e il tasso tecnico: il primo atto, infatti, va agli uomini di Angelo Iervolino. Padroni di casa subito pericolosi dopo un quarto d'ora con una manovra di Guglielmo: l'esterno, chiuso il triangolo con Della Ventura, rientra e calcia senza trovare lo specchio. Al 22' Trani riceve da Castagna e libera la conclusione dalla distanza, nessun problema nella presa bassa per Cerreto. Il gruppo locale protesta per un possibile calcio di rigore al 33', cinque giri di cronometro più tardi - su traversone di Trani - la zampata di Trofa vale il vantaggio.

All'Ischia bastano pochi minuti nella ripresa per raddoppiare. D'Antonio approfitta di un errore difensivo, si autolancia in contropiede e supera Cerreto in uscita con un tiro destinato a gonfiare la rete. La partita è molto tattica, i gialloblù - forti del risultato favorevole - gestiscono le energie in vista degli impegni in campionato. Al 75' tentantivo al volo di Trani che termina sul fondo. Una manciata di secondi dopo, Castagna allarga per Trofa che cerca un diagonale sul palo lontano: la sfera si spegne fuori. I granata non riescono a rientrare in partita, l'occasione da calcio d'angolo al 79' non è sfruttata. All'82' Cerreto deve salvare i suoi dall'idea di Castagna di siglare il tris. L'ultimo affondo è per la Maddalonese, il colpo di testa è largo. La brigata di Iervolino si prende la scena nel primo atto dei quarti di finale.