Coppa Italia Eccellenza - L'Ischia si impone sul campo del Saviano: Pesce-gol, gialloblù ai quarti

Squadra in casa

Squadra in casa Saviano

Il primo atto degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza è stato conquistato dall'Ischia. I gialloblù, con una prova magistrale, si sono imposti contro il Saviano. L'impegno odierno, dunque, rappresenta una valida occasione per i neroverdi intenzionati a sovvertire lo svantaggio e provare la clamorosa rimonta per guadagnarsi il passaggio ai quarti della competizione. Eppure, dopo il 3-1 dell'andata, gli isolani sbancano anche lo Stadio Comunale Peppino Pierro con la rete siglata da Luca Pesce al 22' del tempo iniziale.

L'affondo d'apertura della gara è ad opera dei padroni di casa che si mettono a caccia del gol fin dalle battute iniziali: è provvidenziale Di Chiara con un intervento ad evitare la gioia locale. Rispondono gli ospiti con una conclusione pericolosa che spaventa la retroguardia avversaria attorno al quarto d'ora. A metà frazione, Pesce si invola sulla trequarti e crea affanni alla difesa: con un diagonale, complice una copertura non perfetta, batte l'estremo difensore e sblocca il risultato. Nel finale di primo tempo, Sogliuzzo ci prova dalla lunga distanza senza trovare lo specchio e Muscariello protegge la sua porta con un intervento sulla linea.

Ad avvio ripresa, un cambio di campo innesca Di Meglio che tenta un complicato pallonetto: la sfera termina sul fondo. Replica Manzo sul capovolgimento di fronte con un colpo di testa alto sopra la traversa. I ragazzi di Iervolino restano in dieci, la truppa di Minichini va alla ricerca di un pareggio che non arriva per i miracoli di Di Chiara. Proprio all'88' l'estremo difensore neutralizza un calcio di rigore e mantiene il clean-sheet di giornata.

Vince l'Ischia che conferma la buona performance sfoggiata all'andata, per il Saviano c'è l'eliminazione dalla Coppa e l'obiettivo di concentrarsi esclusivamente al campionato.