Coppa Italia Eccellenza - Ischia sconfitta ai rigori: la Virtus Campania vola in finale

Secondo atto della semifinale di Coppa Italia Angelo Zeoli, allo Stadio Mazzella va in scena il confronto di ritorno tra Ischia e Virtus Campania. Le due squadre, a riposo nel weekend, sono reduci dal pareggio nella sfida d'andata: i novanta minuti sul territorio isolano determinano il passaggio alla fase finale della competizione.

Il primo tentativo verso la porta è di Sogliuzzo, il sinistro dalla distanza è disinnescato dal portiere. La partita è equilibrata e vive di folate offensive sporadiche. Al 25', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Chiariello si coordina e Avino blocca sulla linea. Al 29', su un rinvio errato, Dieme prova ad impensierire Mazzella in acrobazia: l'estremo difensore para. La frazione iniziale si chiude con il bolide di Sogliuzzo da fuori, la traiettoria centrale non crea problemi ad Avino.

La ripresa si inaugura con un colpo di testa alto di Montanino. Tocca poi a Castagna calciare verso lo specchio su suggerimento di Di Costanzo, il pallone si infrange sulla traversa. I gialloblù sfiorano il gol anche poco dopo col diagonale largo di Sogliuzzo e con una mischia in area che termina con l'occasione divorata di Trofa. Il match va in archivio, la qualificazione alla finale si decide ai calci di rigore. Dal dischetto, gli errori di Cibelli, Pistola e Conte condannano l'Ischia all'eliminazione. Per la Virtus Campania gol di Tortora, Zerlenga e Miele: la parata di Mazzella su Cardone non complica i piani biancorossi.

Nell'altra semifinale, la Scafatese ribalta la sconfitta dell'andata e porta il San Marzano alla lotteria dei rigori. La brigata blaugrana sorride ai danni dei gialloblù e si prende il pass per la finale del prossimo 6 febbraio.