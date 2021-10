Coppa Italia Eccellenza - L'Ischia supera il Saviano in rimonta: ai gialloblù la gara d'andata del Mazzella

L'impegno infrasettimanale di Coppa Italia d'Eccellenza sorride all'Ischia di Iervolino. Battuto il Saviano nella sfida d'andata disputata allo Stadio Mazzella con un 3-1 in rimonta. La sfida, messasi in discesa per i neroverdi, è stata ripresa e ribaltata dai gialloblù che hanno fornito una prestazione di spessore.

Partenza positiva per i padroni di casa che, dagli sviluppi di un corner, vengono ostacoli dal legno della porta. Al 12' Trani ci prova da posizione defilata, l'estremo difensore si oppone. Sulla ribattuta, manca l'impatto giusto Invernini e la difesa può spazzare. Al 25' un diagonale di Trofa è disinnescato dal portiere ospite. Nel momento migliore del team locale arriva la reazione degli ospiti che vale il vantaggio. Al 33' il Saviano batte velocemente un calcio piazzato, l'Ischia non è reattiva e Visone, con un semplice tap-in nel cuore dell'area, sigla lo 0-1. Nel finale di frazione, Invernini si affaccia in avanti ma non trova lo specchio e Trani cerca il pallonetto senza successo.

I gialloblù approcciano la ripresa con la stessa intensità, il primo tentativo è un colpo di testa di Di Costanzo che termina alto sopra la traversa. Al 51' una respinta maldestra della retroguardia neroverde innesca Invernini, la conclusione da mattonella interessante è ampiamente fuori. Quattro giri di lancette dopo è un destro di Sogliuzzo a sfiorare il bersaglio grosso. Al 59' un cioccolatino di Trani supera le resistenze del guardiano ospite e regala il pareggio a Iervolino. I ragazzi di casa giocano meglio e vanno vicini alla rimonta con un mancino di D'Antonio stoppato dal palo. Al 72', da un angolo, Chiariello anticipa tutti e mette in porta il 2-1. All'84' Castagna serve un passaggio delizioso a Trani, il fantasista deve solo spingere in rete per il tris.

Termina 3-1 al Mazzella, il confronto di Coppa - valido per gli ottavi di finale di andata - va all'Ischia. Il Saviano dovrà compiere un miracolo al ritorno.