Coppa Italia Eccellenza - L'Ischia si prende il derby contro il Real Forio: 4-1 gialloblù al Mazzella

Prima chiamata ufficiale nella nuova stagione per Ischia e Real Forio. La formazione allenata da Enrico Buonocore affronta allo Stadio Mazzella la brigata di Giuseppe Monti. Il derby isolano va alla truppa gialloblù che si impone con un netto 4-1.

La cronaca si apre con Cibelli che serve Florio: quest'ultimo mette al centro dove Trofa, con un sublime mancino, sblocca il risultato. Passano due minuti e il palo si oppone alla giocata di Mattera. Al 7' Sogliuzzo si mette in evidenza con un tiro che finisce alto. Nella parte centrale del primo tempo accade relativamente poco, nel finale di frazione ci prova Simonetti con un destro che non impegna Iandoli. Al 45' Castaldi si divora il gol a tu per tu con Gemito. La ripresa, invece, si stappa col pareggio degli ospiti firmato Solimano che anticipa Di Costanzo e fa 1-1 col destro. Al 71' Starita regala un passaggio al bacio per Simonetti che batte Iandoli e riporta i suoi avanti. Al 74' Arcamone sigla il tris con una conclusione dal limite dell'area. Nel recupero, Florio sigla il poker sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il tabellino

Ischia: Gemito, Florio, Zazzaro (56' Ballirano), Matute, Chiariello, Di Costanzo, Mattera (89' Pesce), Trofa, De Luise (56' Starita), Simonetti (89' Matarese), Cibelli (51' Arcamone). A disposizione: Mazzella, De Simone, Patalano, Buono. Allenatore: Enrico Buonocore

Real Forio: Iandoli, Sirabella, Accurso, Pistola, Sangarè (46' Seprano), Monti, Castaldi, D’Angelo (83' Di Meglio), Rubino, Sogliuzzo, Castagna (46' Solimeno). A disposizione: Cannelora, Aiello, Tedesco, Cerase, Di Meglio, Scritturale. Allenatore: Giuseppe Monti

Arbitro: Andolfi della sezione di Ercolano

Marcatori: 3' Trofa (I), 58' Solimano (RF), 71' Simonetti (I), 74' Arcamone (I), 93' Florio (I)

Ammoniti: Sirabella, Monti, Castaldi, Sogliuzzo, Seprano (RF)