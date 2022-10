Coppa Italia Eccellenza - Il Givova Capri Anacapri vince e annuncia il nuovo tecnico, ma non basta: Savoia ai quarti del torneo

Una giornata a metà per il Givova Capri Anacapri e per il Savoia. L'impegno infrasettimanale di Coppa Italia di Eccellenza mette davanti le due realtà dopo la sfida dell'andata. Quattordici giorni fa, infatti, è andata in scena la partita valida per il primo atto degli ottavi di finale della competizione. Il tris realizzato da Scarpa e compagni permette ai Bianchi di arrivare al San Costanzo in una posizione favorevole. Gli isolani, però, sono intenzionati a riscattare il passo falso in trasferta e conducono una prova di spessore tra le mura amiche. Nonostante una formazione imbottita di under, la squadra locale sfiora il vantaggio con De Luca e macina un gioco costante. Il team di Torre Annunziata fa la voce grossa e sblocca il risultato con Cuomo al 59'. I ragazzi guidati da Michele De Laurentiis e Vincenzo Federico ribaltano il parziale con i gol di Mignogna e Luongo. Da segnalare, inoltre, il debutto in prima squadra di Fabrizio Cataldo, classe 2005, altro prodotto del vivaio. Domenica si ripeterà il match tra le due formazioni, il Givova Capri Anacapri sarà atteso dal Savoia per l'ottava giornata del Girone A di Eccellenza.

La vittoria odierna degli isolani è arrivata sotto gli occhi del nuovo allenatore. La panchina è stata affidata a Gennaro Monaco, ex Rione Terra: "L'Uc Givova Capri Anacapri comunica di aver affidato il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra a Gennaro Monaco. Gennaro classe 1968, è cresciuto calcisticamente nel Napoli ed ha giocato durante il suo percorso calcistico in Serie B con le maglie di Catania, Empoli e Casertana. Nel 2008 inizia la sua avventura come allenatore con il Boys Caivanese ed ha poi allenato Palmese, Ercolanese, Audax Casoria prima del Rione Terra. Proprio con la squadra puteolana lo scorso maggio, Mr. Monaco incrocia il suo destino con quello dell'Uc Givova nella gara di semifinale degli spareggi di categoria. La gara finisce 2 a 1 per gli isolani, ma il Rione Terra convince tutti per il gioco espresso".