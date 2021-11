Coppa Italia Eccellenza - L'Ercolanese crolla in casa, la Virtus Campania passa di misura

È un risultato che tiene ancora in bilico le sorti della qualificazione. Per Ercolanese e Virtus Campania, infatti, sarà la sfida di ritorno a decretare la vincitrice e la qualificata alla semifinale di Coppa di categoria. L'andata dei quarti, nel contempo, sorride alla squadra di Ponticelli che riesce ad espugnare lo Stadio Raffaele Solaro di Ercolano con il guizzo del solito e ritrovato Chirullo. La firma del fantasista e trascinatore biancorosso, infatti, ha risolto la disputa dei novanta minuti e ha messo gli ospiti in una posizione favorevole in vista del prossimo appuntamento.

La rete del bomber, arrivata nel corso del secondo tempo dopo una frazione iniziale andata in archivio sul punteggio di parità, riporta l'ambiente alla vittoria. Accantonata la prova opaca contro il Montemiletto tra le mura amiche, la compagine partenopea dovrà provare a scalare la classifica del Girone A - migliorabile rispetto all'attuale sesto posto - a partire già dalla prossima chiamata nella competizione principale sul rettangolo verde della Virtus Avellino. I vesuviani, analogamente nel Girone B, saranno obbligati a confermare la straordinaria vittoria ottenuta sul campo dell'Albanova. Il prossimo impegno riserverà il confronto casalingo col fanalino di coda Nuova Napoli Nord: bisognerà resettare il ko rimediato in Coppa e riscattarsi in campionato.