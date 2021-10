Coppa Italia Eccellenza - Ercolanese-Puteolana termina senza reti: il passaggio del turno si deciderà al Conte

Lo Stadi Raffaele Solaro ospita un vero e proprio big match per la sfida d'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. I padroni di casa dell'Ercolanese ospitano la Puteolana. Vigilia contraddistina per la mancanza del pubblico flegreo all'impianto di Via Doglie, la presenza è stata negata a causa dell'inagibilità del settore riservato ai sostenitori dei Diavoli Rossi.

L'avvio è favorevole alla squadra di mister Marra, rallentata soltanto dalla sfortuna e dal palo su una conclusione interessante di De Simone dalla distanza. Passata la mezz'ora, la Puteolana resta in inferiorità numeri per l'espulsione di Caparro: un intervento da ultimo uomo su Orefice spedito in porta è sanzionato col cartellino rosso. Flegrei chiamati alla resistenza, nel corso della ripresa l'Ercolanese ha la possibilità di andare in vantaggio. Tuttavia, Castellano si fa ipnotizzare da Maiellaro dagli undici metri e spreca l'occasione più importante del secondo tempo per gli uomini di Perrella.

Non succede più nulla, il risultato resta immutato e al triplice fischio si materializza uno 0-0. Il passaggio del turno, dunque, si deciderà al Domenico Conte di Pozzuoli il prossimo 27 ottobre.