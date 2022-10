Coppa Italia Eccellenza - Il Sant'Antonio Abate strappa il pass, fatali i rigori al Casoria: decisivo l'errore di Battaglia

La sfida di ritorno degli ottavi di finale tra Casoria e Sant'Antonio Abate si gioca sul filo dell'equilibrio. Si riparte dall'1-1 maturato nell'appuntamento dell'andata. La partita dello Stadio Comunale San Mauro regala pochi spunti e si risolve soltanto ai calci di rigore. La prima occasione arriva al 15': azione corale dei padroni di casa, Liguori calcia e Acampora riesce a respingere. La risposta degli ospiti giunge al 30' con un cross di Acampora, Comegna calcia ma la traiettoria è larga. Al 33' Di Ruocco serve Rizzo che spedisce sul fondo. Ad inizio ripresa, ci prova Di Gilio dalla distanza: parabola alta. Al 64' Acampora recupera il pallone e pesca Malafronte che impegna Marino. All'85' lancio di Comegna, Delle Donne in velocità supera Battaglia e con il mancino sfiora il gol del vantaggio. Il match non si sblocca e si va alla lotteria dei rigori, fatale per il Casoria l'errore di Battaglia (6-7, ndr): il Sant'Antonio Abate strappa il pass per i quarti di finale.

Il tabellino

Casoria: Marino, Liguori G. (Donzetti), Di Cristofaro, Rinaldi, Battaglia, Bravaccini, Di Gilio, Prevete, Orefice (Napolitano), Liguori L., Basso. A disposizione: Sbrizzi, Abruscato, Lucignano, Marino, Rigotti, Calise, Distinto. Allenatore: Perrella

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Di Ruocco, Vitale, Girardi, Acampora, Della Femina (Ferraioli (Sorriso V.)), Comegna, Vatiero, Rizzo (Delle Donne), Malafronte, Longobardi (Gargiulo). A disposizione: Cimmino, Esposito, Salese, Orlando, Delle Donne, Cascone. Allenatore: Di Nola

Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore

Ammoniti: Girardi, Vitale, Rinaldi, Alcolino, Di Ruocco, Basso, Liguori