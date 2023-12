Coppa Italia di Eccellenza - Una semifinale indirizzata, l'altra in equilibrio: il racconto

Quattro squadre a caccia dei due posti disponibili per la finalissima, la Coppa Italia di Eccellenza torna con le semifinali di Coppa Italia. La Puteolana di Ivan De Michele conquista il primo round, battuta l'Acerrana di Giovanni Sannazzaro allo stadio Conte. I Diavoli Rossi superano la capolista del campionato, Toro ko con il risultato di 2-0: Rosolino sblocca il match al 16', il raddoppio invece porta la firma di bomber Prisco nel finale di primo tempo. Gli ospiti tentano di riaprire la contesa, ma rischiano di subire la terza rete a metà ripresa. Da registrare inoltre l'espulsione di Lepre al 79'. Resta invariato il punteggio allo stadio Calise tra il Real Forio e la Sarnese. La squadra di Angelo Iervolino prova in tutti i modi a vincere la gara casalinga, ma Maiellaro e l'organizzazione difensiva dei ragazzi di Egidio Pirozzi annullano qualsiasi azione degli avversari. I granata sfiorano anche il vantaggio con Salerno e Pellecchia, poi restano in dieci per il rosso a De Sio al 75' e devono compattarsi per evitare il ko. Gli isolani premono sull'acceleratore con Longo, il neo entrato Filosa e Acosta, il risultato però resta inchiodato. Le partite di ritorno sono in programma per il prossimo 10 gennaio.

Risultati e marcatori

Puteolana-Acerrana 2-0, 16' Rosolino (P), 45' Prisco (P)

Real Forio-Sarnese 0-0