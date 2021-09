Coppa Italia Eccellenza Campania - Pareggio tra Saviano e Palmese: Ildebrante e Befi in rete nel derby

Un botta e risposta allo Stadio Comunale Pierro tra Saviano e Palmese, la terza giornata del Girone F di Coppa Italia di Eccellenza Campania termina per 1-1. Nessun vincitore, un derby piacevole e un risultato che rispecchia la prestazione di entrambe. L'atmosfera sugli spalti, inoltre, ha consentito di rendere il confronto storico più emozionante ed avvincente.

I neroverdi strappano il pass da capolisti del raggruppamento, rossoneri al turno successivo per il miglior piazzamento tra le seconde. Al 9' Arenella impegna Stasi con una conclusione che costringe il portiere a bloccare la sfera. Risponde un tiro al 13' di Siano che termina poco distante dall'incrocio dei pali. Attorno alla mezz'ora Manzo serve Arenella, il diagonale è leggermente largo. Al 37' la squadra locale passa in vantaggio con Ildebrante che supera in scioltezza la difesa e realizza ad incrociare sul secondo palo. Al 43' Allocca disinnesca Cozzolino.

La Palmese forza le giocate nel secondo tempo, al 54' spizzata di testa di Befi che spedisce fuori. Tre giri di orologio dopo è Siano ad impegnare l'estremo difensore all'intervento. Al 59' Siano calcia da fuori area, il portiere si distende e respinge il pericolo. Al 63' arriva il pareggio dei rossoneri con il tentativo chirurgico di Befi che batte il guardiano di casa. La reazione dei neroverdi è di Ildebrante da punizione, Stasi blocca. Non accade più nulla, al triplice fischio è 1-1 nel derby. Saviano alla fase successiva, Palmese ok come migliore seconda.

Il tabellino

Saviano 1960: Allocca, Manzo, Notaro, Orefice, Noviello (50' Villano), Schioppa (46' Visone), Ildebrante (75' Narciso), Bracale, Di Palma (85' Marulli), Arenella (85' Schibano), La Marca. A disposizione: Cibelli, Laino, Angarelli, Florio. Allenatore: Minichini

Palmese 1914: Stasi, Iannotta, Guarro, Cardone, Romano, Todisco, Barbarisi (90' Sena), S. Cozzolino (85' Fusco), Ciccone (50' G. Cozzolino), Befi (80' Labriola), Siano (88' Frulio). A disposizione: Munao, Fazi, Falco, Di Maio. Allenatore: Pietropinto

Arbitro: Andolfi (Ercolano)

Assistenti: Vitiello (Torre Annunziata) e Ferrara (Castellammare di Stabia)

Marcatori: 37' Ildebrante (S) ; 63' Befi (P).

Ammoniti: Notaro (S), Guarro (P).