Coppa Italia Eccellenza Campania - Pari nel derby tra Real Forio e Ischia: De Luise risponde a Invernini

Un pareggio, una girandola di opportunità e tanti ribaltoni. Allo Stadio Salvatore Calise va in scena il confronto tutto isolano. Il Real Forio attende l'Ischia per la terza ed ultima giornata del Girone E di Coppa Italia di Eccellenza Campania. Un appuntamento che vede le due formazioni dividersi la posta e appaiarsi a quota 4 punti in testa alla classifica. Tuttavia, la compagine ospite blinda il primato grazie alla differenza reti.

Partenza subito sprint per l'Ischia che si attiva con l'errore in impostazione di Saurino. Cibelli, dopo una giocata sulla trequarti di Trani, mette al centro: Lamarra si oppone. Sulla ribattuta i padroni di casa sprecano da posizione interessante. Al 10' i gialloblù passano in vantaggio con Invernini che approfitta di un'invenzione di Trani e in allungo batte l'estremo difensore in uscita. Al 17' destro di Jelicanin dalla distanza, deviato e terminato sul fondo. Al 24' Cantelli innesca Jalicanin con un traversone insidioso in area di rigore, l'attaccante non trova lo specchio da mattonella invitante.

Ripresa che si apre con un tentativo del Real Forio. Al 50' manovra avanzata e servito per Saurino in area, il centravanti è ostacolo dalla difesa avversaria. Sul prosieguo, destro tagliato di Castaldi a cercare un tap-in vincente: la palla attraversa l'area piccola e si spegne fuori. Al 52' punizione ben calibrata da Cantelli e colpo di testa vincente di De Luise per il pareggio. Al 60' e al 72' l'Ischia ci prova con due punizioni dirette: Cibelli e Arcamone non centrano il bersaglio. Al 76' ancora De Luise chiama in causa Mazzella con una zuccata precisa. Al 79' Saurino scarica un destro in ripartenza, la traiettoria è leggermente alta. Nel finale sale in cattedra Trani, ma il duello con Lamarra è vinto dal portiere. All'86' slalom del fantasista e parata del guardiano biancoverde. Al 95' miracolo dell'estremo difensore che mantiene intatto il risultato.

Pareggio che sta bene all'Ischia che si aggiudica la vittoria del gruppo e attende la vincente del Girone F. Il Real Forio, tra le migliori seconde, attende il verdetto delle prossime partite.