Coppa Italia Eccellenza Campania - La Puteolana regola il Neapolis: decidono le reti di Grezio ed Evacuo

Successo e testa della classifica del Girone C per la Puteolana. I granata passano il turno di Coppa Italia di Eccellenza, domato il Neapolis

Terzo ed ultimo turno del Girone C della Coppa Italia di Eccellenza Campania. La Puteolana, dopo il successo largo contro il Pianura Napoli Nord in trasferta, attende il Neapolis, ancora a zero punti in classifica, per chiudere il discorso qualificazione. E servono due spunti per regolare ed archiviare anzitempo la pratica.

Flegrei che offrono una partita diligente e attenta, concretizzando le opportunità che si presentano. Il piglio dei Diavoli Rossi è quello giusto, gli ospiti provano a resistere alle sfuriate dei più quotati. Eppure, alla mezz'ora è un guizzo di Grezio a superare le barricate della difesa avversaria e portare avanti nel punteggio la squadra locale. I gialloblù non reagiscono e, al contrario, vanno in tilt dopo lo svantaggio. Ne approfittano i granata con Evacuo che si fa largo e raddoppia immediatamente. Un uno-due che non scuote il Neapolis e consegna il pieno controllo della sfida alla Puteolana. Il primo tempo va in archivio senza ulteriori sussulti, la ripresa è un monologo che non ammette repliche. Qualche vano tentativo di riportare un pizzico di equilibrio, ma le resistenze di casa e il totale dominio non consentono un cambiamento al risultato.

Tre punti in tasca per i flegrei che volano in testa alla classifica del Girone C e guardano al futuro con grande ambizione. Ancora un ko per il Neapolis che non ha iniziato al meglio la stagione e arriva da tre sconfitte in quattro gare ufficiali disputate.