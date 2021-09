Coppa Italia Eccellenza Campania - Pomigliano schiantato a domicilio: l'Acerrana segna sei reti e si conferma tra le migliori seconde

Un dominio totale. A tinte granata sul suolo ospite. Allo Stadio Ugo Gobbato è gara a senso unico quella tra il Pomigliano e l'Acerrana. Il testa a testa tra le due formazioni, valido per l'ultimo turno del Girone B di Coppa Italia di Eccellenza, si conclude con l'egemonia da parte degli ospiti.

Eppure, il raggruppamento non ha più nulla da dire. La Virtus Campania, con le due vittorie in altrettante gare, si è assicurata l'etichetta di capolista e si è guadagnata l'accesso alla fase successiva. Il Toro, però, non ci stanno e sfoderano una prestazione impressionante che vale i tre punti e il titolo di migliore seconda. È dalle battute iniziali che si respira un'aria favorevole all'Acerrana che diverte e si diverte con una performance corale di grande spessore.

La rete di Granato spiana la strada, il raddoppio di Minicone evidenzia l'efficacia del gruppo in fase offensiva. Si seguono i sussulti di Cafaro e ancora di Granato, poi la firma di De Rosa che vale la manita già nel corso della prima frazione. Per la squadra locale un acuto, quello di Selva, che a poco serve per inerzia e nel risultato finale. La squadra di La Manna è sugli scudi, difficile da limitare e sempre sul pezzo in chiave d'attacco.

Gli uomini di Di Nola non riescono a tenere la pressione e il rullo compressore avversario, il crollo è repentino. Nel corso della ripresa c'è solo una semplice gestione da parte della brigata ospite che affonda in un'unica occasione con Bocchetti. Si chiude con il punteggio di 1-6, un verdetto tennistico che getta malcontento nell'ambiente di casa. Umore basso per il Pomigliano, sorride l'Acerrana con una prova di livello.