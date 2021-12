Coppa Italia/Eccellenza Campania - La Montagna stende il Napoli United al ritorno: San Marzano in semifinale

Una vittoria di misura che blinda il punteggio dell'andata e consolida il passaggio del turno. Il San Marzano si afferma tra le mura amiche contro il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. e si guadagna l'accesso alla semifinale di Coppa Italia di categoria. Una rete di La Montagna su calcio di punizione ha deciso la sfida sul rettangolo verde dello Stadio Pasquale Novi di Angri. È una partita che regala pochi lampi, i padroni di casa guidati da Egidio Pirozzi varano un ampio turnover. Al 3' Nuvoli non trova il tap-in dopo un traversone di Maiorano. Quest'ultimo si mette in evidenza al 37' con una conclusione che si alza sopra la traversa. Nel finale di frazione, al 42', La Montagna si incarica della battuta di un calcio di punizione e batte Giordano con una parabola vincente. La ripresa si inaugura con un tentativo errato di Scheler, tre giri di lancette dopo Oliva stende Infimo e il direttore di gara sventola il secondo giallo per il calciatore dei Leoni. Al 54' Medaglia chiama in causa Palladino con una rasoiata, sul versante opposto Giordano è costretto agli straordinari su Maiorano. Al 65' Dentice sfiora un clamoroso autogol, tre minuti dopo la retroguardia di Maradona deve respingere le iniziative dei locali. Nelle battute conclusive, l'estremo difensore ospite devia in angolo l'incursione di Falanga. Dal successivo calcio piazzato, Meloni sbaglia di testa. Termina così al Novi di Angri, il San Marzano vola in semifinale.

Il tabellino

San Marzano (4-3-3): Palladino, Cesarano, Caso, Velotti, Dentice, Nuvoli (82' Falanga), Lettieri (72' Tranchino), La Montagna, Rizzo (67' Marotta), Infimo (70' Camara), Maiorano (82' Meloni). A disposizione: Pedace, Franza, Chiariello, De Bellis. Allenatore: Pirozzi

Napoli United (4-3-1-2): Giordano, Scheler, Oliva, Akrapovic, Samson, Medaglia (67' Bruno), Arrulo, Schinnea (67' Perretti), Pelliccia (56' De Marco), Giordano (61' Soprano), Amaya (56' Di Gennaro). A disposizione: Zaccaro, Santoro, Cirrana, Barone. Allenatore: Maradona jr.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco

Marcatori: 42' La Montagna (SM)

Ammoniti: Maiorano, Tranchino (SM), Medaglia, Giordano, Samson (NU)

Espulsi: 51' Oliva (NU) per doppia ammonizione