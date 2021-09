Coppa Italia Eccellenza Campania - Ercolanese e Napoli United si annullano: qualificazione ancora in bilico

Un pareggio che rimanda ogni decisione, sarà la Lega Nazionale Dilettanti Campania a stabilire chi passerà il turno. La situazione di Ercolanese e Napoli United, dopo l'esclusione del Giugliano dalla Coppa Italia di categoria, resta paradossale. E soltanto in settimana arriverà il verdetto che deciderà chi si qualificherà alla fase successiva. Entrambe, dopo la vittoria a tavolino contro i gialloblù, si affrontano per la terza gironata del Girone D. Il risultato, però, è un pareggio ed ambedue salgono a quattro punti in graduatoria. Perfetta stabilità, intatta anche per quanto riguarda i gol realizzati, le marcature subite, la differenza reti e il numero di cartellini (4 per parte). Bisognerà attendere, tuttavia il match odierno ha già fornito buone risposte.

Il primo tempo non offre spunti interessanti, le azioni degne di nota corrispondono allo zero. Si va direttamente alla ripresa, con i Leoni che dominano la sfida. Al 50' Schinnea raccoglie un traversone dalla sinistra e colpisce di testa spedendo fuori. Ancora l'argentino è pericoloso, qualche secondo dopo, con un tentativo che si spegne di poco fuori. Ci provano Arrulo e Medaglia da lontano, tocca poi a Minutella mettere apprensione alle maglie avversarie. Al 70' i granata sono fortunati, la sfera si ferma sulla linea di porta e non varca la soglia per il vantaggio ospite. Sul capovolgimento di fronte, Di Costanzo concretizza un'ottima manovra corale e porta avanti gli uomini di Perrella. La formazione di Maradona replica con un tocco sotto di Schinnea che batte Manno e ristabilisce la parità. Nel finale, Giordano salva su Mirante e il palo nega la gioia a Molissa. I tre fischi sanciscono la fine della partita, è 1-1 nella gara di Coppa.

Il tabellino

Ercolanese: Manno, Liguori, De Carlo, Menna, Di Costanzo; Sorrentino, Di Gennaro, Castellano, Messina; Mirante, Orefice. A disposizione: Capece, Donzetti, Napolitano, Marino, Petrosino, Lucignano, Molisso, Basso, Pisani. Allenatore: Perrella

Napoli United: Giordano D., Medaglia (Sheriff), Oliva (Santoro), Akrapovic, Samson (Scheler), Ciranna, Pelliccia, Arrulo (Soprano), Giordano G (Minutella)., Schinnea, Navarrete. A disposizione: Zaccaro, Perretti, Minutella, Wade, Di Gennaro. Allenatore: Maradona

Arbitro e Assistenti: Giuseppe Magnifico di Caserta, Steven La Regina di Battipaglia, Davide Adinolfi di Salerno

Marcatori: 72' Di Costanzo (E), 74' Schinnea (NU)

Ammoniti: Liguori, Sorrentino, Castellano, Messina (E), Akrapovic, Minutella, Navarrete, Sheriff (NU)