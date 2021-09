Coppa Italia Eccellenza Campania - L'Angri cala il tris sul campo del Sant'Agnello: grigiorossi al turno successivo

Uno 0-3 per gli ospiti che si affermano in esterna e strappano il pass per la fase successiva della competizione: Follera, Del Sorbo e Costagliola in gol

Il Girone O di Coppa Italia di Eccellenza Campania mette davanti Sant'Agnello e Angri nella gara valevole per il terzo turno. Grigiorossi con grande possibilità di conquistare il passaggio alla fase successiva, per i padroni di casa c'è bisogno di un risultato favorevole per poter aggiudicarsi la qualifcazione.

La gara si mette subito in discesa per la formazione di Turco. All'8' Follera, con un guizzo, porta in vantaggio la sua squadra. Il difensore, con la classica zampata, sblocca il risultato e spezza la stabilità. Il match vive di fiammate da una parte e dall'altra. Poco prima della fine della frazione iniziale, Del Sorbo firma il raddoppio e mette in ghiaccio l'andamento della gara. Angri vicino al tris ad avvio ripresa con l'opportunità dagli undici metri, l'impatto con la sfera per Di Paola è buono ma la traiettoria si stampa sulla traversa. Al 90' Costagliola trova il tris che vale il punteggio definitivo e la vittoria per gli ospiti che si assicurano il primato all'interno del Girone O.

Big match nel prossimo turno tra Angri e San Marzano, il confronto tra salernitana è tra quelli più avvincenti ed attesi. Passo falso per il Sant'Agnello che deve rivedere i meccanismi difensivi in vista delle prossime uscite.