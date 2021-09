Coppa Italia Eccellenza, Barano-Real Forio 1-2: esordio con successo per i biancoverdi

Secondo derby isolano per il Girone E di Coppa Italia nella categoria Eccellenza Campania. Alla sconfitta al debutto sul campo dell'Ischia, segue un altro ko per il Barano eliminato dalla competizione. Nessuna possibilità di accesso alla fase ad eliminazione diretta per la compagine bianconera. Chance importante per il Real Forio che s'impone in trasferta e attende i gialloblù nel turno finale del raggruppamento.

Match corretto, intenso e con ritmi piacevoli. Entrambe hanno provato a portare a casa i tre punti, a sorridere è stato il gruppo biancoverde. Allo Stadio Don Luigi Di Iorio, l'undici di Flavio Leo ha sbloccato il risultato con il gol di Cantelli. Prima della rete, la partita è stata equilibrata e con i carichi della preparazione che hanno limitato le giocate tecniche. Tuttavia, alla mezz'ora, gli ospiti hanno trovato il varco per il vantaggio attorno alla mezz'ora.

Avvio di secondo tempo che ha premiato l'intraprendenza del Real Forio: raddoppio al 51' con il guizzo di Jelicanin. La reazione del Barano è stata immediata e al 57' Abbandonato ha accorciato le distanze. La difesa ospite ha retto, i padroni di casa non hanno agguantato il pari e al triplice fischio è giunto il primo verdetto del Girone E. Bianconeri eliminati dalla Coppa Italia e biancoverdi che si giocheranno il primato con l'Ischia.