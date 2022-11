Coppa Italia di Eccellenza - L'Acerrana va avanti, il Pompei non ci sta e fa 2-2: la qualificazione si deciderà al ritorno

Quarti di finale d’andata di Coppa Italia di Eccellenza, all’Arcoleo si gioca Acerrana-Pompei. La formazione ospite si rende pericolosa con una conclusione di Spinola deviata in angolo. Al 7’ il Toro passa in vantaggio con Spilabotte che, servito da Pisani, trova il varco vincente con un tiro ad incrociare. Al 12’ arriva il pareggio immediato dei rossoblù. Giordano si oppone a Improta che raccoglie dal fondo e mette in mezzo per Spinola: il numero 11 deposita nel sacco. L’autore del gol per gli uomini di Carannante ci riprova poco dopo, ma manda sull’esterno della rete. Al 22’ ancora Spinola ci prova con un rasoterra largo. Alla mezz’ora, invece, Giordano respinge il tentativo di Gargiulo mentre Marin lo chiama in causa due giri di lancette più tardi. Al 37’ i granata trovano la seconda rete con Ricci che raccoglie una ribattuta al limite ed indovina l'angolino giusto. Il primo tempo va in archivio con una punizione alta dai trenta metri di Galesio. La ripresa si apre col solito Spinola insidioso dalle parti di Giordano, al 65’ arriva il 2-2 con Malafronte che stacca sugli sviluppi di un corner. Ad un quarto d’ora dallo scadere, Todisco ci prova con una conclusione che attraversa l’area senza essere deviata. Nel finale ci provano Todisco, Spinola e Malafronte. L’ultima fiammata è una punizione di Romanelli dalla corsia destra che finisce tra le braccia di Barbato. Al triplice fischio è pari all’Arcoleo: la qualificazione si deciderà allo Stadio Bellucci.

Il tabellino

Acerrana: Giordano, Suppa (68’ Taddeo), Ricci, Puzone, Borrelli, Terracciano, Piccolo, Vitale (65’ Porcaro), Pisani, Spilabotte (61’ Russo), Carannante. A disposizione: Munao, Todisco, Affinito, Fischetti, Di Micco, Romanelli. Allenatore: Di Buono

Pompei: Barbato, Caiazzo, Carotenuto (79’ Velotti), Marin (48’ De Angelis), Rinaldi, Albanese, Improta (46’ Malafronte), Gargiulo, Galesio, Spinola, Savino (46’ Lamontagna). A disposizione: Spagnulo, Marciano, Battaglia, Leone, Di Pietro. Allenatore: Carannante

Arbitro: Stefano D’Amato di Salerno

Marcatori: 7’ Spilabotte (A), 12’ Spinola (P), 37’ Ricci (A), 65’ Malafronte (P)