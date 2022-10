Coppa Italia Eccellenza - Debacle dell'Ischia, l'Acerrana rimonta lo svantaggio: poker granata all'Arcoleo

Sfida di ritorno per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza: all'Arcoleo si gioca Acerrana-Ischia. Dopo la vittoria dell'andata firmata De Simone, la formazione gialloblù punta a consolidare la qualificazione nel secondo atto del turno eliminatorio. I granata, dal canto loro, cercano l'impresa per assicurarsi il pass alla fase successiva della competizione.

Primo tempo che si disputa su una buona intensità. Ci prova subito Scalzone su assistenza di Simonetti, ma la conclusione dell'attaccante è debole e facile preda della retroguardia. Il Toro punta a colpire in ripartenza, mentre gli isolani tengono il pallino del gioco e aspettano il momento giusto per affondare. Al 17' Patalano non riesce a capitalizzare una buona occasione dall'interno dell'area di rigore. Al 24' Mazzella si complica la vita su una rimessa scodellata in area, il portiere trattiene in due tempi ed evita il potenziale agguato dei padroni di casa. La squadra di Di Buono non offre trame avvolgenti in zona offensiva, al 31' ci pensa Scalzone a sbloccare la contesa con un colpo di testa: l'attaccante allarga per Arcamone K. e finalizza sul suggerimento del compagno dalla sinistra. Nel finale Trofa va vicino al raddoppio con un mancino disinnescato da Munao. Da segnalare, nelle battute conclusive della frazione iniziale, anche un gol annullato a Simonetti per fuorigioco.

Parte bene l'Ischia nella ripresa con un tiro di Scalzone che termina alto. Poi il pareggio beffa architettato da Carannante e concretizzato, in maniera casuale, da Florio che sporca un cross e fulmina il suo portiere. I gialloblù possono riportarsi avanti con Matute, ma il centrocampista sbaglia clamorosamente davanti a Munao. Al 72' dormita generale della difesa ospite, il subentrato Todisco è sul pezzo e infila alle spalle di Mazzella. Tutto in bilico all'Arcoleo, il Toro però non è sazio e cala il tris con Russo sugli sviluppi di una punizione dalla destra al 77'. Passano tre giri di cronometro e, nuovamente su errore degli isolani, Romanelli sigla il poker. Incredibile rimonta dell'Acerrana che strappa il pass per il turno successivo di Coppa Italia: Ischia al secondo ko consecutivo.

Il tabellino

Acerrana: Munao, Suppa, Terracciano (54’ Todisco), Taddeo, Puzone, Vitale (68’ Russo), Porcaro, Carannante, Ricci (79’ Di Micco), Pisani V. ’01 (79’ Romanelli), Spilabotte (62’ Pisani V. ’90). A disposizione: Giordano, Fischetti, Affinito, Piccolo. Allenatore: Di Buono

Ischia: Mazzella, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Arcamone K. (78’ Padin), Trofa (81’ De Simone), Matute, Arcamone M., Patalano (58’ Ballirano), Scalzone (63’ Starita), Simonetti. A disposizione: Gemito, Buono, Cibelli, De Luise, Pesce, Padin. Allenatore: Buonocore

Arbitro: Marco Di Placido di Ariano Irpino

Assistenti: Raffaele Cecere di Caserta - Marco Chianese di Caserta

Marcatori: 31’ Scalzone (I), 51’ aut. Florio (A), 72’ Todisco (A), 77’ Russo (A), 80’ Romanelli (A)

Ammoniti: Ricci, Vitale, Pisani V., Romanelli (A), Arcamone K., Florio, Buonocore dalla panchina, Trofa (I)