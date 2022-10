Coppa Italia Dilettanti - Il Savoia ipoteca la qualificazione: 3-0 al Givova Capri Anacapri

Una vittoria larga e importante, il Savoia batte il Givova Capri Anacapri nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti e ipoteca il passaggio del turno allo Stadio Comunale di Ottaviano. Oplontini che creano pericoli già all'avvio con Scarpa, ma il vantaggio arriva al quarto d'ora dalla destra. Annunziata va al cross, il pallone si alza e la traiettoria beffa Lucca. Al 30' Russo, messo giù da Apuzzo, si guadagna calcio di rigore: dal dischetto c'è capitan Scarpa che non sbaglia. Nelle battute conclusive del primo tempo, al 43', arriva il primo gol stagionale per Liccardi, che si sblocca su assist di Strazzullo. Nella seconda frazione di gioco è sempre il Savoia a rendersi pericoloso. Liccardi si defila e trova l'inserimento di Russo che però non imprime forza alla sua conclusione. Onda prova in tutti i modi a trovare la via del gol: tira due volte da fuori area ma in entrambi i casi il subentrato Esposito si stende e chiude in angolo. Sempre Onda lanciato verso la porta arriva a tu per tu con il portiere ma si fa ipnotizzare. Dopo due minuti di recupero c'è il triplice fischio del direttore di gara che decreta la vittoria per 3-0 dei Bianchi.

Il tabellino

Savoia (3-5-2): Chirita (‘03): Conti, Guarro (VK), Boussaada; Annunziata (‘04), Strazzullo (‘03), De Cristofaro, Scarpa (K), Russo; Onda G, Liccardi. A disposizione: Landi, Gargalini (‘04), Avitabile (‘03), Onda A, Barbato, D’Amaro, Cuomo, Ruggiero (‘04), Napolitano. Allenatore: Maurizio Lampitelli

Givova Capri Anacapri (4-3-3): Lucca (‘04); Apuzzo (‘05), Riccio (VK), Notari (K), Mignogna; Rinaldi (‘03), Luongo (‘04), Quadro (‘03); Giliberti, De Luca (‘03), Notturno (‘03). A disposizione: Esposito M. (‘05), Pezzullo, Vernetti (‘04), Esposito G, Miano (‘04), Corigliano (‘06), Cantone (‘04), Cianciulli (‘03), Esposito P. (‘03). Allenatore: Pasquale Sena

Arbitro: Alfonso Alfieri di Nola

Marcatori: 15’ Annunziata, 31’ Scarpa (rig), 43’ Liccardi