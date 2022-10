Coppa Italia Dilettanti - Comegna porta avanti il Sant'Antonio Abate, il rigore di Orefice salva il Casoria: 1-1 al Varone

Giornata infrasettimanale dedicata all'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti. In uno Stadio Vigilante Varone vuoto, il Sant'Antonio Abate ospita il Casoria. Partita che regala spunti e il verdetto non premia alcuna compagine. Prima occasione al 6' con Rizzo che si inserisce, ma calcia di poco a lato. La risposta degli ospiti arriva al 17' con Battaglia che non inquadra lo specchio sugli sviluppi di una punizione. Match che procede su ritmi bassi, con le due formazioni che si studiano, considerando che in quindici giorni si sfideranno per ben tre volte. Al 43' Comegna direttamente da punizione spedisce alto. La prima frazione termina con il risultato di 0-0.

Nella ripresa prima chance dopo quattro minuti, Della Femina impegna Marino. Un minuto dopo Monaco, servito da Di Gilio, non inquadra il bersaglio. Ancora occasione per Monaco, da due passi calcia ma un super Alcolino gli nega la gioia del gol. Al 73' arriva l'episodio: cross di Delle Donne, la difesa respinge, il pallone giunge a Comegna che dal limite pesca il jolly e trova il vantaggio. Dura sette giri di lancette la gioia del Sant’Antonio Abate. All'80' mischia in area, il direttore fischia il penalty e manda Esposito anticipatamente sotto la doccia. Dagli undici metri si presenta Orefice che realizza e riporta la gara in parità. Nonostante l'inferiorità numerica i giallorossi riescono a mantenere il risultato e rimandare il discorso qualificazione tra quindici giorni quando si giocherà in casa del Casoria.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Salese, Vitale, Esposito, Ferraioli, Comegna, Sorriso, (Palumbo (Girardi)), Iannone, Rizzo (Della Femina), Malafronte (Delle Donne), Orlando (Di Ruocco). A disposizione: Cimmino, Girardi, Porzio, Gargiulo, Acampora. Allenatore: Criscuolo

Casoria: Marino, Liguori (Donzetti), Battaglia, Francese (Rigotti), Di Cristofaro, Di Gilio, Lucignano, Prevete (Bravaccini), Orefice, Napolitano (Cannavale), Monaco (Basso). A disposizione: Sbrizzi, Bruno, Brasiello, Marino, Bravaccini. Allenatore: Perrella

Arbitro: Mauro Tomei di Sapri

Marcatori: 73' Comegna (S), 80' rig. Orefice (C)

Ammoniti: Ferraioli (S), Prevete (C), Liguori (C), Francese (C), Della Femina (S)

Espulso: 79' Esposito (S)