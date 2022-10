Coppa Italia Dilettanti - Il Pomigliano passa col tris sul campo del Sant'Agnello

La decisione di separarsi da mister Giovanni Baratto, affidando la squadra allo staff del settore giovanile, e l'obbligo di riscattarsi nel turno infrasettimanale. Dall'altra parte, c'è una squadra avversaria in difficoltà e alla ricerca di una reazione. Allo Stadio Comunale si gioca Sant'Agnello-Pomigliano.

La partita premia la formazione ospite che dimentica il ko pesante con l'Ischia e punta a ripartire. Al 16' Liberti sfiora il gol con un colpo di testa che finisce alto sopra la traversa. Al 21' i costieri si fanno sotto con una giocata offensiva, ma la retroguardia granata regge. Al 30' ci pensa Barbarisi a sbloccare il risultato: 0-1 al Comunale. Passano sette giri di cronometro, l'inerzia è a favore di Ragosta e compagni che timbrano il raddoppio: la marcatura è di Fiorillo.

Il Sant'Agnello entra in campo dopo l'intervallo in maniera più determinata e accorcia con Mentana al 56'. Il Pomigliano sfiora il terzo gol con una conclusione di Barbarisi: la difesa si salva sulla linea di porta. Al 68' grande chance per Abayian che alza troppo la mira e manda fuori. Al 72' è ancora Abayian ad entrare nella lista delle occasioni, questa volta l'attaccante lascia la firma sulla contesa con un perfetto impatto di testa.

Nella fase finale di gara, Campanile chiama in causa l'estremo difensore locale. L'ultima opportunità è nuovamente per gli ospiti con Ragosta: il numero dieci lascia partire un tiro da punizione, la traversa dice di no e sulla ribattuta Abayian insacca. L'arbitro annulla per fuorigioco. Va in archivio la partita del Comunale: 1-3 per il Pomigliano sul Sant'Agnello.