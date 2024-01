Puteolana ko in finale di Coppa Italia, la Sarnese trionfa con un gol di Evacuo nei supplementari

La Sarnese batte la Puteolana nella finale di Coppa Italia Dilettanti, esulta allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino e trionfa nella competizione regionale. La squadra di Francesco Farina vince di misura con un gol di Evacuo nel secondo tempo supplementare e stacca il pass per la fase nazionale.

Primo tempo divertente ed equilibrato. Per la prima occasione non bisogna attendere molto: al 5’ Cassandro recupera il pallone e conclude da circa venti metri, Russo si rifugia in angolo. La squadra flegrea prova a rispondere affidandosi alla velocità di Laringe e alle invenzioni di Alvino, a calciare verso lo specchio però è Guglielmo che manda alto sopra la traversa. Al 12’, sugli sviluppi di un piazzato, la sfera arriva a Rinaldi dopo una deviazione in area e il difensore spedisce di poco a lato con il mancino. La Sarnese non ci sta e scatena la sua freccia a sinistra, Yeboah accende il match con una giocata neutralizzata da Russo al 19’. Passano pochi secondi e Pellecchia, saltato un avversario, pennella dalla corsia: Cassandro colpisce di testa con Russo chiamato all’intervento. Ancora il ghanese, poco prima della mezz’ora di gioco, non indirizza verso lo specchio di porta con un’incornata su un suggerimento dalla fascia. Nella fase finale della prima frazione c’è solo la compagine di Farina in campo, la Puteolana rischia più di una volta. Al 32’ Padin gira di testa dall’interno dell’area e Russo blocca. Il portiere deve allontanare anche un’altra iniziativa di Yeboah, poi la palla viene controllata da Salerno che trova il muro difensivo a sbarrargli la strada. Al 43’ il centrocampista in maglia numero 5 ha l’opportunità per sbloccare la finale ma fallisce a due passi dalla porta.

La ripresa si apre subito con una nuova azione personale di Yeboah, il dieci si accentra e fa partire un destro a giro che si spegne sul fondo. Sul fronte opposto invece timide proteste per un contatto su Guglielmo, poi Laringe mette alto. Al 58’ pasticcio di Maiellaro fuori dai pali sul pressing di Prisco, il portiere serve Alvino che calcia di prima intenzione ma in maniera imprecisa. Al 65’ potenziale occasione per la Sarnese dopo la riconquista della sfera da parte di Sbordone, Evacuo non riesce ad innescare Salerno a tu per tu con Russo. Partita più tattica e meno vivace nel corso del secondo tempo, si abbassa notevolmente il ritmo. Soltanto al 79’ i Diavoli Rossi cercano di affacciarsi nella zona di Maiellaro con un destro largo di Laringe dal limite. All’85’ Sbordone, pescato sul filo del fuorigioco, si fa ipnotizzare da Russo, strepitoso con un’uscita provvidenziale. Al 93’ Grezio fa tremare la retroguardia avversaria con un sinistro che finisce a centimetri lontano dalla porta. Il parziale resta inchiodato, la finale va avanti: sono necessari i tempi supplementari. Nell’extra-time Rinaldi ferma in maniera irregolare la discesa di Yeboah, l’arbitro interviene e sventola il secondo giallo per il capitano. Al 118’ cambia il risultato: Cozzolino disegna una parabola perfetta, Evacuo svetta e supera Russo. Si chiude così la finale del Partenio.

Il tabellino

Puteolana (4-3-3): Russo; Rinaldi, Amelio, Rosolino, Calone; Palumbo (64’ Vitale), Catinali (100’ Battaglia), Guglielmo (84’ Cigliano); Alvino (89’ Cappa), Prisco (70’ Grezio), Laringe. A disp.: Pirone, Puzone, Severino, Sanguineti. All.: De Michele

Sarnese (4-2-3-1): Maiellaro; Vitolo, Ciampi, Cassandro (82’ De Sio), Dentice; Caruso (72’ Losasso), Cozzolino; Pellecchia (59’ Sbordone), Salerno (91’ Logrieco), Yeboah; Padin (59’ Evacuo). A disp.: Somma, Lopetrone, Siano, Carpentieri. All.: Farina

Arbitro: Michele Aprile della sezione di Caserta

Marcatori: 118’ Evacuo (S)

Ammoniti: Rinaldi, Vitale (P), Sbordone, Caruso, Cassandro, Logrieco, Vitolo (S)

Espulso: 99’ Rinaldi (P) per doppia ammonizione