Coppa Italia Dilettanti - Il Pompei è uno schiacciasassi: Spinola e Malafronte regolano la Maddalonese

Squadra in casa Pompei F. C.

Andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti, allo Stadio Bellucci si gioca Pompei-Maddalonese. Le due squadre, inserite nel Girone A di Eccellenza, si affrontano nella seconda competizione riservata alla categoria. Per mister Pasquale Borrelli c'è anche l'occasione per dare minutaggio a tutto il gruppo.

La cronaca si apre con una punizione di Malafronte che trova la rapida risposta di Cioce. Al 4' Arrulo guadagna il fondo e serve all'indietro Spinola: controllo e diagonale sul secondo palo, Malafronte di un soffio non riesce ad indirizzare. Al 6' Spinola carica il destro, Viscovo si immola col corpo. Al 7' incornata di Albanese, mira troppo alta. Passano quattro giri di lancette e ci prova Antignano col mancino: la girata impatta sulla traversa. Al 15' Arrulo, su suggerimento di Spinola, spara sul fondo. Al 25' una punizione di Della Ventura risulta imprecisa, così come la conclusione seguente di Caiazzo. Alla mezz'ora Malafronte mette sul fondo col tocco morbido, al 32' Barbato disinnesca Colonna. Al 40' il Pompei passa in vantaggio: De Angelis sfonda sulla sinistra e serve Spinola che batte Cioce. La reazione degli ospiti è affidata a Pirone, ma i guantoni di Barbato dicono di no.

I padroni di casa, nel corso della ripresa, ci provano con Malafronte e Caiazzo. Soltanto al 52' si concretizza il raddoppio con un nuovo tentativo di Malafronte che finisce all'angolino. Trascorre un minuto e i locali sfiorano il tris ancora con Spinola. Al 58' Malafronte va vicino alla doppietta personale, al 60' rasoiata di Guglielmo e traiettoria larga. Al 63' Di Paola impegna Cioce, al 70' un destro a giro di Leone va fuori. Nel finale di frazione, Cioce deve opporsi alle numerose iniziative del Pompei che porta a casa il successo all'inglese e condanna la Maddalonese al ko. Da segnalare le idee di Galesio e Caiazzo nelle fasi finali, giocate intervallate dal guizzo di De Marco. Il match del Bellucci però si chiude sul risultato di 2-0 per i rossoblù.

Il tabellino

Pompei: Barbato, Tomasin, De Angelis, Gargiulo (83' Improta), Vitale, Albanese, Caiazzo, Arrulo (73' Marin), Malafronte (79' Galesio), Spinola (61' Di Paola), Leone. A disposizione: Del Gaudio, Di Pietro, Tedesco, Carotenuto, Lamontagna. Allenatore: Borrelli

Maddalonese: Cioce, Antignano (61' Della Monica), Percope, Della Ventura (54' Guglielmo), Viscovo, Della Valle, Tansella (61' Di Mauro), Balzano, Pirone, Colonna (70' De Marco A.), Toure. A disposizione: Cerreto, Bracale, Ferraro, De Marco G., Barletta. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Giuseppe Pisano di Ercolano

Marcatori: 40' Spinola (P), 52' Malafronte (P)