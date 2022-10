Coppa Italia Dilettanti - Ischia di misura sull'Acerrana: decide la firma di De Simone

I rispettivi successi in campionato sono alle spalle, per Ischia e Acerrana c'è la prova dello Stadio Mazzella valida per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti. Gialloblù reduci dalla vittoria sul campo del Pomigliano, mentre i granata sono in fiducia dopo lo 0-2 rifilato alla Montecalcio in terra flegrea. Sul suolo isolano, dunque, va in scena il confronto tra due realtà importanti del calcio campano.

L'occasione più grande del primo tempo è per gli ospiti di mister Vincenzo Di Buono. Con una fulminea ripartenza, Pisani si trova davanti a Gemito: l'estremo difensore salva il risultato al 7' con un grande intervento. Ancora il numero uno deve opporsi al successivo angolo con una parata in due tempi. Al 10' ci prova Russo con un tiro non preciso, la palla si perde sul fondo. Al 14' il Toro sblocca con Pisani che controlla una sfera dalla destra e insacca: l'arbitro annulla per fuorigioco. Passano sette giri di lancette e anche Scalzone, su invito di Cibelli, infila alle spalle di Giordano: ancora una volta l'assistente segnala offside. Al 23' Patalano si mette in evidenza con una discesa personale: il centrocampista chiede il triangolo con Scalzone, ma non arriva al tap-in davanti al portiere. Al 36' De Luise spedisce a lato con un mancino dalla distanza, sul capovolgimento di fronte la difesa di Enrico Buonocore deve opporsi all'idea di Todisco. Nel finale Scalzone tenta di gonfiare la rete in due occasioni, ma il parziale all'intervallo resta inchiodato.

Ad avvio secondo tempo i due allenatori cambiano qualcosa in difesa, l'Ischia si porta in zona offensiva con due traversoni insidiosi dalla fascia sinistra. I padroni di casa cercano di affondare in ripartenza, ma è l'Acerrana a calciare verso la porta con una punizione neutralizzata da Gemito. La partita fatica a decollare, Buonocore getta nella mischia ben tre titolari poco dopo l'ora di gioco. Di Buono risponde con qualche sostituzione, ma non cambia l'assetto tattico. Al 70' si sblocca la sfida del Mazzella: Matarese va via sulla destra, converge al centro e imbuca per De Simone che non sbaglia davanti a Giordano. Al 73' Matute cerca la gloria da fuori, il pallone si spegne di poco fuori. Tocca poi a Mattera calciare verso il bersaglio, la mira è alta sopra la traversa. Nel recupero, incredibile svarione di Gemito ma Panico si divora il pareggio. Al triplice fischio è 1-0 per l'Ischia: Acerrana battuta all'andata, ma il passaggio del turno resta in bilico e si deciderà all'Arcoleo.

Il tabellino

Ischia (4-3-3): Gemito, Trofa, Florio, Muscariello (46’ Di Costanzo), Matarese, Patalano (64’ Ballirano), Cibelli (69’ Matute), De Simone, De Luise, Scalzone (64’ Mattera), Pesce (64’ Simonetti). A disposizione: Mazzella, Buono, Canzano, Padin. Allenatore: Buonocore

Acerrana (4-3-3): Giordano, Todisco (64’ Suppa), De Maria (46’ Taddeo), Terracciano, Affinito, Ricci (81’ Panico), Porcaro, Russo, Carannante Esposito, Pisani V. ’01 (59’ Pisani V. ’90), Spilabotte (67’ Di Micco). A disposizione: Munao, Borrelli, D’Addio, Fischetti. Allenatore: Di Buono

Arbitro: Esposito di Ercolano

Marcatori: 70’ De Simone (I)

Ammoniti: Pesce, Scalzone, De Luise (I), Di Buono dalla panchina (A