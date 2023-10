Incredibile a Forio, la squadra di casa batte 9-0 la Virtus Avellino e segna 15 gol nel doppio confronto

Un doppio confronto spietato, con il Real Forio che surclassa la cantera della Virtus Avellino e conquista l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo lo 0-6 dell'andata, gli isolani si ripetono anche al ritorno con un risultato ampio contro gli avversari formato under, 9-0 è il risultato finale della sfida disputata questo pomeriggio. Allo stadio Calise non c'è storia fin dall'inizio, con l'undici di Iervolino che segna sette gol già nei primi 38': poker per l'attaccante Musso, due reti per il fantasista Guatieri e uno per il centrocampista Castagna. Negli ultimi minuti dell'incontro, i neo entrati Filosa e Di Costanzo completano l'opera. Il Forio dunque schiaccia i giovanissimi del team irpino (in campo con tanti 2005, 2006 e 2007) con un netto 15-0 tra andata e ritorno, strappando il pass per la qualificazione al turno successivo della competizione.