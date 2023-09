Coppa Italia Dilettanti - La Mariglianese batte il Nola e accede agli ottavi. Oggi altre cinque partite: il programma

Terza ed ultima giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti, le squadre di Eccellenza scendono in campo per completare il primo turno della competizione. È l’occasione inoltre per migliorare la condizione in vista dell’esordio stagionale in campionato, in programma nel prossimo weekend. Ad aprire il turno è il confronto tra Mariglianese e Nola, a caccia entrambe del pass per gli ottavi di finale. La squadra di mister Polverino, reduce dal successo in esterna contro l’Ercolanese nell’infrasettimanale, accoglie la brigata di Sanchez, protagonista una settimana fa col poker ai granata, allo stadio San Celementi di Casa Marciano. Ad un primo tempo equilibrato risponde una seconda frazione più frizzante. Già in avvio di ripresa, i padroni di casa passano in vantaggio con la rete siglata da Spinola al 49’: l’attaccante raccoglie il passaggio corto di un compagno e con il sinistro fulmina il portiere. Il raddoppio porta la firma di Longo, al 74’. L’ex Ischia sfrutta una disattenzione della difesa, vince il duello in velocità con un difensore e da posizione invitante insacca. Soltanto dieci minuti più tardi, il Ninja Esposito accorcia di testa sugli sviluppi di un corner e regala qualche speranza finale ai suoi. Il risultato però non cambia, al triplice fischio la Mariglianese batte il Nola e si assicura il passaggio del turno.

I risultati

Mariglianese-Nola 2-1, 49’ Spinola (M), 74’ Longo (M), 84’ Esposito (N)

Real Forio-Puteolana ore 15.30 stadio Calise

Afragolese-Montecalcio ore 15.30 stadio Moccia

Pomigliano-Savoia ore 15.30 stadio Gobbato

Quartograd-Pompei ore 16.00 stadio Simpatia

Scafatese-Sant’Antonio Abate ore 15.30 stadio Vitiello