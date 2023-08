L'Acerrana supera il Savoia all'esordio in Coppa: Liberti e Aracri stendono i biancoscudati

La nuova stagione prende il via. In vista del ritorno in campionato, le squadre di Eccellenza si affrontano nei gironi di Coppa Italia Dilettanti. È l’occasione per valutare la preparazione svolta in estate, gli allenatori attendono indicazioni da test comunque probanti. E poi c’è la possibilità di confrontarsi con avversari dalla grande tradizione, in incroci sempre interessanti da seguire. Allo Stadio Vittorio Papa di Cardito si sfidano Savoia e Acerrana, nella prima gara valida per il Girone D. Due squadre rivoluzionate e attrezzate per rispondere alle insidie della lunga annata, entrambe chiamate ad un campionato importante. Alla partenza, il Toro ha subito il pallone per sbloccare la partita: al 10’, Liberti raccoglie un crossi di Aracri e fa secco Bellarosa per il più classico gol dell’ex. I biancoscudati, in campo ancora distanti dal Giraud, provano a reagire con Baietti, ma la rete viene annullata dal direttore di gara. Il raddoppio dei granata porta la firma di Aracri, abile a trasformare un calcio di rigore concesso per atterramento di Ghomari ai danni di Palladino: 0-2 al 70’ e vittoria in cassaforte. Gli uomini di Giovanni Sannazzaro torneranno a giocare nell’infrasettimanale, all’Arcoleo contro il Pomigliano. Il Savoia di Alfonso Pepe avrà una settimana di lavoro per preparare il prossimo appuntamento in agenda.