Il Santa Maria la Carità si presenta con una vittoria: bomber Farriciello stende il Sant'Antonio Abate

Il Santa Maria la Carità si presenta all'Eccellenza con una vittoria, battuto il Sant'Antonio Abate nella sfida valida per il primo turno dei gironi di Coppa Italia Dilettanti. Al Comunale, nonostante l'elevata temperatura e una condizione atletica non al top, va in scena una gara gradevole. La prima uscita sorride a mister Di Nola, grande ex del match. Partono forte gli ospiti, dopo quattro giri di lancette Colantuono deve correre subito ai ripari sulla conclusione di Sannino. Sugli sviluppi del corner, Tarallo sporca i guantoni dell'estremo difensore, abile a rispondere sul palo lontano. Al 23' primo squillo dei padrini di casa su contropiede, Borrelli risponde presente. Al 28' l'ultimo brivido della prima frazione, Senatore dal fondo disegna per la testa di Farriciello che si smarca ma spedisce fuori. La ripresa vede ancora il bomber protagonista, questa volta è il legno ad opporsi alla sua giocata. All'82', complici anche i cambi, il Santa Maria la Carità sblocca la partita: palla in area dalla bandierina, Farriciello conquista il possesso e supera il portiere avversario. Nei minuti finali il direttore di gara, il signor Oliva della sezione di Nocera Inferiore, annulla una rete al Sant'Antonio Abate per irregolarità.