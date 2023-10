Coppa Italia Dilettanti - Risultati e marcatori delle partite d'andata degli ottavi di finale

Si torna in campo per il turno di Coppa Italia Dilettanti, le squadre di Eccellenza qualificate agli ottavi affrontano le partite d’andata. Il Real Forio di Angelo Iervolino ipoteca la qualificazione con un netto e schiacciante 6-0 in casa della Virtus Avellino. Gli irpini scendono sul rettangolo di gioco con una formazione piena di under, gli isolani - con la piena intenzione di onorare l’impegno - si affidano ai titolarissimi e a qualche rotazione in vista del prossimo appuntamento di campionato. È show per il team biancoverde che passa in vantaggio già al 10’ con un inserimento di Castagna: il centrocampista, servito da Di Costanzo, si invola e non sbaglia davanti a Parisi. Poi sale in cattedra Filosa che raddoppia in rovesciata, firma il tris con una sforbiciata e sigla il poker con un cross che beffa l’estremo difensore, tutt’altro che impeccabile nella circostanza. Al 61’ Peluso fa manita su pennellata di Arcamone, al 76’ Di Costanzo chiude i giochi con un tap-in per un risultato tennistico.

Resta in bilico invece il confronto tra Nola e Albanova, termina a reti bianche la gara di andata degli ottavi di finale, giocata allo Sporting Club. Bianconeri in 10 uomini per quasi l’intero match a causa dell’espulsione di D’Ascia al decimo minuto del primo tempo: il calciatore di casa colpisce con una manata Orefice dopo uno scontro e l’arbitro decide di allontanarlo dal manto erboso. Due legni colpiti dai casertani, la squadra di Luigi Sanchez regge e prova a vincerla. Soltanto un doppio intervento di Sorrentino salva i biancazzurri. Il Pompei di Diego Armando Maradona Jr mette la partita in discesa già nella frazione iniziale con i guizzi di Caso Naturale e Di Paola, l’Apice resta aggrappato con il sigillo di Nardone. Nella ripresa Simonetti cala il tris: 3-1 al Bellucci. La Puteolana regola il Montecalcio nel testa a testa flegreo. Bomber Prisco sblocca il risultato con un calcio di rigore, Rosolino raddoppia all’alba del secondo tempo e Cuomo fissa il 3-0. I Diavoli Rossi di Ivan De Michele prenotano i quarti, ai ragazzi di Gennaro Illiano servirà una vera e propria impresa al ritorno. Il guizzo di Padovano e il timbro di Goretta regalano il primo atto all’Acerrana di Giovanni Sannazzaro. All’Arcoleo la Mariglianese cerca di ridurre il gap, ma al triplice fischio va ko 2-0.

I risultati i marcatori

Pompei-Apice 3-1, Caso Naturale (P), Di Paola (P), Nardone (A), Simonetti (P)

Virtus Avellino-Real Forio 0-6, Castagna (RF), Filosa (RF), Filosa (RF), Filosa (RF), Peluso (RF), Di Costanzo (RF)

Nola-Albanova 0-0

Puteolana-Montecalcio 3-0, Prisco (P), Rosolino (P), Cuomo (P)

Sapri-Calpazio 3-2

Sarnese-Giffoni Sei Casali 2-0, Padin (S), Padin (S)

Scafatese-Salernum Baronissi 1-1, Salvato (SB), Gautieri (S)

Acerrana-Mariglianese 2-0, Padovano (A), Goretta (A)